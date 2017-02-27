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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1699170017011702

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:39

Американские индексы второй день подряд падают

СП 500 уже 100 пунктов потерял от максимума. Американские бонды дорожают ( падает доходность )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:48

Результати валютних інтервенцій НБУ
29.07.-02.08.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 510.20
Продаж 16.80


Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:05

  zzzzzz написав:Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:07

  asti написав:
  zzzzzz написав:Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))

А как же борьба с резкими колебаниями ? ))
Нам надо до 14 числа дождаться что-бы курс не сильно вырос ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:57

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
Нам надо до 14 числа дождаться что-бы курс не сильно вырос ))
Так вы, получается, репрофайлинг купона делать не будете? :) :)
asti
 
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