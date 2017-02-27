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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:39
Американские индексы второй день подряд падают
СП 500 уже 100 пунктов потерял от максимума. Американские бонды дорожают ( падает доходность )
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:48
Результати валютних інтервенцій НБУ
29.07.-02.08.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 510.20
Продаж 16.80
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:05
zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:07
asti написав: zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
А как же борьба с резкими колебаниями ? ))
Нам надо до 14 числа дождаться что-бы курс не сильно вырос ))
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:57
zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
Нам надо до 14 числа дождаться что-бы курс не сильно вырос ))
Так вы, получается, репрофайлинг купона делать не будете?
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asti
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