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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:39
Американские индексы второй день подряд падают
СП 500 уже 100 пунктов потерял от максимума. Американские бонды дорожают ( падает доходность )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:48
Результати валютних інтервенцій НБУ
29.07.-02.08.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 510.20
Продаж 16.80
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:05
zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
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asti
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:07
asti написав: zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
А как же борьба с резкими колебаниями ? ))
Нам надо до 14 числа дождаться что-бы курс не сильно вырос ))
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:57
zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
А зачем? Путь на 26 открыт. ЗЕленый свет//))
Нам надо до 14 числа дождаться что-бы курс не сильно вырос ))
Так вы, получается, репрофайлинг купона делать не будете?
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asti
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:18
asti
где вы таких слов жутких нахватались
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:24
zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
И при этом, заметьте, валюты всем хватило, даже осталось чуть излишка, из-за чего в конце сессии котировки начали поглядывать вниз.
zzzzzz написав:
А как же борьба с резкими колебаниями ? ))
Весь вопрос в том, какие колебания считать резкими?
Вчера дневной прирост превысил 30 копеек - НБУ боролся, сегодняшнее колебание резким не счел.
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Сибарит
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:31
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UA
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:32
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Получается вчера НБУ 16,8 млн слил для удержания курса, а сегодня ничего не продавал.
И при этом, заметьте, валюты всем хватило, даже осталось чуть излишка, из-за чего в конце сессии котировки начали поглядывать вниз.
Другой вопрос придут ли нерезы на следующую неделю. Без нерезов курс быстро вернется к 26 - 26,50
Знаете что еще может быть плохо. Минфин уже выполнил план по внутренним займам, теперь может переключится на внешние , и тогда на аукционах будет драка за право купить вожделенные ОВГЗ.
В цивилизованном мире все по другому. Например в трежерях спрос как правило в 3-4 раза превышает объем предложения. У нас если такое случится то ставки полетят вниз.
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:41
zzzzzz написав:
У нас если такое случится то ставки полетят вниз.
Так уже давно назрело.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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