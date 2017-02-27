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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:43
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asti
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:53
Ну вообще-то репрофайлинг это - замена .
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:57
zzzzzz написав:
Другой вопрос придут ли нерезы на следующую неделю. Без нерезов курс быстро вернется к 26 - 26,50
Было бы неплохо, но есть вторичный рынок.
Да и не знаем мы, каков будет баланс?
zzzzzz написав:
Минфин уже выполнил план по внутренним займам, теперь может переключится на внешние
Есть у меня подозрение, что квоту по внешним заимствованиям могут придерживать до последнего, надеясь на МВФ.
zzzzzz написав:
и тогда на аукционах будет драка за право купить вожделенные ОВГЗ
Что же в этом плохого? Снизятся ставки.
А на вторичке цена может уйти выше номинала, валюты придет больше, чем занимали в гривнах.
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Сибарит
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:58
zzzzzz написав:
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
решил оставить гривну?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:10
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
решил оставить гривну?
По ситуации. Если купон приходит осенью-зимой , нет смысла покупать валюту.
Но у меня есть и валютные вклады. Просто я меняю соотношение гривна/валюта.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Другой вопрос придут ли нерезы на следующую неделю. Без нерезов курс быстро вернется к 26 - 26,50
Было бы неплохо, но есть вторичный рынок.
Да и не знаем мы, каков будет баланс?
Вторичный рынок моментально реагирует . Да и банки тоже не дураки что-бы сливать задешево если идет тренд на рост номинала.
zzzzzz написав:
Минфин уже выполнил план по внутренним займам, теперь может переключится на внешние
Есть у меня подозрение, что квоту по внешним заимствованиям могут придерживать до последнего, надеясь на МВФ.
Сентябрь, максимум октябрь.
zzzzzz написав:
и тогда на аукционах будет драка за право купить вожделенные ОВГЗ
Что же в этом плохого? Снизятся ставки.
А на вторичке цена может уйти выше номинала, валюты придет больше, чем занимали в гривнах.
Снизят ставки и пойдет эта гривна в валюту, а не на кредиты.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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