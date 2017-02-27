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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1700170117021703

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:43

  zzzzzz написав:asti
где вы таких слов жутких нахватались :mrgreen:
Каждый, покупающий украинские бумаги должен это слово знать. Наизусть!! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:53

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
где вы таких слов жутких нахватались :mrgreen:
Каждый, покупающий украинские бумаги должен это слово знать. Наизусть!! :) :)


Ну вообще-то репрофайлинг это - замена .
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Другой вопрос придут ли нерезы на следующую неделю. Без нерезов курс быстро вернется к 26 - 26,50

Было бы неплохо, но есть вторичный рынок.
Да и не знаем мы, каков будет баланс?

  zzzzzz написав:Минфин уже выполнил план по внутренним займам, теперь может переключится на внешние

Есть у меня подозрение, что квоту по внешним заимствованиям могут придерживать до последнего, надеясь на МВФ.

  zzzzzz написав:и тогда на аукционах будет драка за право купить вожделенные ОВГЗ

Что же в этом плохого? Снизятся ставки.
А на вторичке цена может уйти выше номинала, валюты придет больше, чем занимали в гривнах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:58

  zzzzzz написав:Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))

решил оставить гривну?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:10

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))

решил оставить гривну?


По ситуации. Если купон приходит осенью-зимой , нет смысла покупать валюту.
Но у меня есть и валютные вклады. Просто я меняю соотношение гривна/валюта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Другой вопрос придут ли нерезы на следующую неделю. Без нерезов курс быстро вернется к 26 - 26,50

Было бы неплохо, но есть вторичный рынок.
Да и не знаем мы, каков будет баланс?

Вторичный рынок моментально реагирует . Да и банки тоже не дураки что-бы сливать задешево если идет тренд на рост номинала.

  zzzzzz написав:Минфин уже выполнил план по внутренним займам, теперь может переключится на внешние

Есть у меня подозрение, что квоту по внешним заимствованиям могут придерживать до последнего, надеясь на МВФ.

Сентябрь, максимум октябрь.

  zzzzzz написав:и тогда на аукционах будет драка за право купить вожделенные ОВГЗ

Что же в этом плохого? Снизятся ставки.
А на вторичке цена может уйти выше номинала, валюты придет больше, чем занимали в гривнах.

Снизят ставки и пойдет эта гривна в валюту, а не на кредиты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1700170117021703
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