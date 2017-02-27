Каждый, покупающий украинские бумаги должен это слово знать. Наизусть!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:43
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:53
Ну вообще-то репрофайлинг это - замена .
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Было бы неплохо, но есть вторичный рынок.
Да и не знаем мы, каков будет баланс?
Есть у меня подозрение, что квоту по внешним заимствованиям могут придерживать до последнего, надеясь на МВФ.
Что же в этом плохого? Снизятся ставки.
А на вторичке цена может уйти выше номинала, валюты придет больше, чем занимали в гривнах.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:58
решил оставить гривну?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:10
По ситуации. Если купон приходит осенью-зимой , нет смысла покупать валюту.
Но у меня есть и валютные вклады. Просто я меняю соотношение гривна/валюта.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33
Вторичный рынок моментально реагирует . Да и банки тоже не дураки что-бы сливать задешево если идет тренд на рост номинала.
Сентябрь, максимум октябрь.
Снизят ставки и пойдет эта гривна в валюту, а не на кредиты.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:51
За підсумками 7 місяців держбюджет продовжує недовиконуватися за доходами
Доходи державного бюджету за січень-липень 2019 року становили 584,1 мільярда гривень, що на 3,6% менше очікуваного рівня.
Про це йдеться в даних на сайті Державної казначейської служби.
По загальному фонду за 7 місяців недовиконання держбюджету становило 4% при надходженнях до 516,4 млрд грн.
У той же час, за підсумками липня держбюджет за доходами перевиконано на 8% з показником в 77,3 млрд грн. У тому числі загальний фонд отримав 68 млрд грн - на 10,5% вище запланованого показника.
Податкові надходження в січні-липні забезпечили доходи до держбюджету на 253 млрд грн, що на 2,5% вище плану, тоді як митниця принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% менше плану).
В цілому план по ДФС за сім місяців недовиконаний на 2,9%.
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість знизилося з 13,6 млрд грн у червні до 10,4 млрд грн в липні, а в цілому Держказначейство за сім місяців перерахувало 94,12 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ.
Доходи місцевих бюджетів в липні 2019 року зросли на 23,3% в порівнянні з торішнім показником і на 9,7% більше очікуваного — 24,3 млрд грн. За сім місяців доходи місцевих бюджетів показали зростання на 18% до минулорічного показника за цей період і на 1% до плану — 156,7 млрд грн.
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