Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:51

За підсумками 7 місяців держбюджет продовжує недовиконуватися за доходами



Доходи державного бюджету за січень-липень 2019 року становили 584,1 мільярда гривень, що на 3,6% менше очікуваного рівня.



Про це йдеться в даних на сайті Державної казначейської служби.



По загальному фонду за 7 місяців недовиконання держбюджету становило 4% при надходженнях до 516,4 млрд грн.



У той же час, за підсумками липня держбюджет за доходами перевиконано на 8% з показником в 77,3 млрд грн. У тому числі загальний фонд отримав 68 млрд грн - на 10,5% вище запланованого показника.



Податкові надходження в січні-липні забезпечили доходи до держбюджету на 253 млрд грн, що на 2,5% вище плану, тоді як митниця принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% менше плану).



В цілому план по ДФС за сім місяців недовиконаний на 2,9%.



Бюджетне відшкодування податку на додану вартість знизилося з 13,6 млрд грн у червні до 10,4 млрд грн в липні, а в цілому Держказначейство за сім місяців перерахувало 94,12 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ.



Доходи місцевих бюджетів в липні 2019 року зросли на 23,3% в порівнянні з торішнім показником і на 9,7% більше очікуваного — 24,3 млрд грн. За сім місяців доходи місцевих бюджетів показали зростання на 18% до минулорічного показника за цей період і на 1% до плану — 156,7 млрд грн.