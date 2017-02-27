Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:43

Yuri_61 написав: Мизантрóп написав: Вадюшка та он и не юра и не гагарин та он и не юраи не гагарин



в честь Гагарина назвали родители, не надо ля-ля.

и ещё; то что творится с курсом - что по мне это беспредел. Грабёж баксодержателей. А в баксы они же и загнали.

Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось.

А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.



Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20.

И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности.

Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна.

Проучили меня Минфин и НБУ.

А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).

Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха.

А страдают такие как я, пересичные. в честь Гагарина назвали родители, не надо ля-ля.и ещё; то что творится с курсом - что по мне это беспредел. Грабёж баксодержателей. А в баксы они же и загнали.Перед Майданом 2014 года был на 100% в баксе. В гривне только на хдебушек оставалось.А вот последние шесть лет с постепеной скупкой бакса (в основном летом) коту по хвост.Можно было эти шесть лет на столбики по банкам распихать, а вчера затарится на всю гришу па25.20.И я в бешеснстве от финасовых потерь и своей недальновидности.Понимаю, моё поведение непродуктивно. Ничё, наука мне будет. Всю отставшуюся жизнь теперь только гривна.Проучили меня Минфин и НБУ.А вернее олигархи с их ОВГЗ. Это их задумка. И "таинственные" нерезы, если кто недогадался - это украинские олигархи (оффшоры).Прокручивают уже не раз схему с ОВГЗ со 100% гарантией успеха.А страдают такие как я, пересичные.

1.А че накинулись так дружно на чела ?Ну переживает, что не угадывает тренды, так это не повод,чтобы шестерить дружно всей стаей и заганять в бан. Шестерки никогда в почете не были.Ну и не красиво,когда стаей избивать накидываются.2.Ну влетел этот чел как в принципе и большинство из участников форума, поскольку никто не мог и предположить,что бакс на данном этапе загонят на 25-ку, кроме инсайдеров, которые хорошо поимели на этих загонах.3.И кто сомневается,что это грязные игры акул (не один нардеп, или топ-чиновник ,обладая хорошей информацией и доступом) под видом нереза хапанул спекулятивные бумаги и поучаствовал в строительстве пирамиды ОВГЗ, особенно отличились в прошлом году в это же время так называемые нерезы, хапанувшие ОВГЗ в долларах с погашением до выборов ( в феврале 2019_го, а реально там была досрочка)и "честно заработавшие кажется 17% в валюте годовых, или что-то в этом роде.В отличие от электората скромно пробавляющегося валютными 1-2-3% годовых,да еще и нехилый налог с мизерного дохода уплачивающего.Плюс полуразрушенная экономика,дыры в которой надо затыкать спекуляциями с бумагой, т.е. привлекать уже реальных нерезов , которые прилетают к нам поохотиться за фантастической бешеной по их мерках прибылью.4.И насчет рынка земли - чел прав, ну с преувеличениями, но суть верна - если реформы пойдут, если таможню заткнут хотя бы на 20%, если бардак с расхищениями прикроют хотя бы на те же 20%, если продавят рынок земли, а точнее - дадут хотя бы старт ему, хотя бы намекнут, что процесс запущен всерьез - да гривна запросто сиганет на 22-23, а может и к двадцатке вплотную подобраться.И насчет газа - и разрешения ситуации с трубой, и с ценами на энергоносители на мировых рынках, с ценами на наш основной импорт - энергоносители, и с ценами на наш традиционный экспорт.Все это факторы,которые просчитать нельзя.Плюс анонсированный мировой кризис - как на ромашке гадаем - будет-не будет.Все эти факторы могут разнонаправленно давить на гирвну.5.А так кому он нужен на фиг этот бакс по большому счету, только в таких нестабильных странах как наша - чтобы сглаживать риски девальвации на фоне расфигаченной экономики, бакс 10 лет назад и сейчас - это только в Украине он держится в силе, а так это совершенно другие деньги, как говорится в поговорке - когда-то давно за 1 бакс корову можно было купить.Бакс также обесценивается по отношению к многим фундаментальным вещам, например к золоту, к качественной недвижимости ( если на пузырь только не попасть) и т.п.6.Поэтому бакс можно рассматривать только как временный инструмент накопления - для последующих вложений в бизнес, недвижимость, или спекуляции бумагами.7.Ну и ИМХО:В будущем гривна еще не утратила потенциал укрепления до уровней очень близких даже к двадцатке,но пока что о смене тренда говорить рано, пока не убедимся, что разгребать все эти завалы, навозные и мусорные кучи,которые оставили - намерены всверьез, а не понты ганять.Так что ожидаю похода вверх на Джомолунгму.Уровни - вопрос спорный,пока что гривна не стоит больше 27-50,т.е. как бы должна бултыхнутся на 10%,но как будет на самом деле предсказать конечно сложно,ведь два инструмента имеем - спекулятивно-барыжный ,т.е. ОВГЗну и второй инструмент как уже подчеркивал начать разгребать завалы мусора и навоза,тогда такой траектории вниз конечно не будет.Ну а в будущем потенциал на позитив никуда не девался. Только такая богатая ресурсно и географически страна как Украина смогла пережить весь этот 28-летний разгуляй-шабашсотен тысяч пираний,как говорит один наш новый нардеп -кризиса нет и не было -они просто п-т ( тырят)наши деньги