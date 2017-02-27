Каждый, покупающий украинские бумаги должен это слово знать. Наизусть!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:43
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:53
Ну вообще-то репрофайлинг это - замена .
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Было бы неплохо, но есть вторичный рынок.
Да и не знаем мы, каков будет баланс?
Есть у меня подозрение, что квоту по внешним заимствованиям могут придерживать до последнего, надеясь на МВФ.
Что же в этом плохого? Снизятся ставки.
А на вторичке цена может уйти выше номинала, валюты придет больше, чем занимали в гривнах.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:58
решил оставить гривну?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:10
По ситуации. Если купон приходит осенью-зимой , нет смысла покупать валюту.
Но у меня есть и валютные вклады. Просто я меняю соотношение гривна/валюта.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:33
Вторичный рынок моментально реагирует . Да и банки тоже не дураки что-бы сливать задешево если идет тренд на рост номинала.
Сентябрь, максимум октябрь.
Снизят ставки и пойдет эта гривна в валюту, а не на кредиты.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:51
За підсумками 7 місяців держбюджет продовжує недовиконуватися за доходами
Доходи державного бюджету за січень-липень 2019 року становили 584,1 мільярда гривень, що на 3,6% менше очікуваного рівня.
Про це йдеться в даних на сайті Державної казначейської служби.
По загальному фонду за 7 місяців недовиконання держбюджету становило 4% при надходженнях до 516,4 млрд грн.
У той же час, за підсумками липня держбюджет за доходами перевиконано на 8% з показником в 77,3 млрд грн. У тому числі загальний фонд отримав 68 млрд грн - на 10,5% вище запланованого показника.
Податкові надходження в січні-липні забезпечили доходи до держбюджету на 253 млрд грн, що на 2,5% вище плану, тоді як митниця принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% менше плану).
В цілому план по ДФС за сім місяців недовиконаний на 2,9%.
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість знизилося з 13,6 млрд грн у червні до 10,4 млрд грн в липні, а в цілому Держказначейство за сім місяців перерахувало 94,12 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ.
Доходи місцевих бюджетів в липні 2019 року зросли на 23,3% в порівнянні з торішнім показником і на 9,7% більше очікуваного — 24,3 млрд грн. За сім місяців доходи місцевих бюджетів показали зростання на 18% до минулорічного показника за цей період і на 1% до плану — 156,7 млрд грн.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:48
Это тоже не показывает ничего, кроме желания заработать за счет картельного сговора. Реальные цены будут когда рынок станет демонополизирован и когда будет реальная конкуренция. А сейчас крупные игроки просто договариваются о высоких ценах и зарабатывают хорошую прибыль. Когда государственные органы (АМКУ и прочие) начнут действительно работать, а не зарабатывать на закрывании глаз, тогда все будет совершенно иначе.
Улыбнуло сегодня в обменках .20/.70, настолько палевно...
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:43
1.А че накинулись так дружно на чела ?
Ну переживает, что не угадывает тренды, так это не повод,чтобы шестерить дружно всей стаей и заганять в бан. Шестерки никогда в почете не были.Ну и не красиво,когда стаей избивать накидываются.
2.Ну влетел этот чел как в принципе и большинство из участников форума, поскольку никто не мог и предположить,что бакс на данном этапе загонят на 25-ку, кроме инсайдеров, которые хорошо поимели на этих загонах.
3.И кто сомневается,что это грязные игры акул (не один нардеп, или топ-чиновник ,обладая хорошей информацией и доступом) под видом нереза хапанул спекулятивные бумаги и поучаствовал в строительстве пирамиды ОВГЗ, особенно отличились в прошлом году в это же время так называемые нерезы, хапанувшие ОВГЗ в долларах с погашением до выборов ( в феврале 2019_го, а реально там была досрочка)
и "честно заработавшие кажется 17% в валюте годовых, или что-то в этом роде.
В отличие от электората скромно пробавляющегося валютными 1-2-3% годовых,да еще и нехилый налог с мизерного дохода уплачивающего.
Плюс полуразрушенная экономика,дыры в которой надо затыкать спекуляциями с бумагой, т.е. привлекать уже реальных нерезов , которые прилетают к нам поохотиться за фантастической бешеной по их мерках прибылью.
4.И насчет рынка земли - чел прав, ну с преувеличениями, но суть верна - если реформы пойдут, если таможню заткнут хотя бы на 20%, если бардак с расхищениями прикроют хотя бы на те же 20%, если продавят рынок земли, а точнее - дадут хотя бы старт ему, хотя бы намекнут, что процесс запущен всерьез - да гривна запросто сиганет на 22-23, а может и к двадцатке вплотную подобраться.
И насчет газа - и разрешения ситуации с трубой, и с ценами на энергоносители на мировых рынках, с ценами на наш основной импорт - энергоносители, и с ценами на наш традиционный экспорт.
Все это факторы,которые просчитать нельзя.
Плюс анонсированный мировой кризис - как на ромашке гадаем - будет-не будет.
Все эти факторы могут разнонаправленно давить на гирвну.
5.А так кому он нужен на фиг этот бакс по большому счету, только в таких нестабильных странах как наша - чтобы сглаживать риски девальвации на фоне расфигаченной экономики, бакс 10 лет назад и сейчас - это только в Украине он держится в силе, а так это совершенно другие деньги, как говорится в поговорке - когда-то давно за 1 бакс корову можно было купить.
Бакс также обесценивается по отношению к многим фундаментальным вещам, например к золоту, к качественной недвижимости ( если на пузырь только не попасть) и т.п.
6.Поэтому бакс можно рассматривать только как временный инструмент накопления - для последующих вложений в бизнес, недвижимость, или спекуляции бумагами.
7.Ну и ИМХО:
В будущем гривна еще не утратила потенциал укрепления до уровней очень близких даже к двадцатке,но пока что о смене тренда говорить рано, пока не убедимся, что разгребать все эти завалы, навозные и мусорные кучи,которые оставили - намерены всверьез, а не понты ганять.
Так что ожидаю похода вверх на Джомолунгму.
Уровни - вопрос спорный,
пока что гривна не стоит больше 27-50,
т.е. как бы должна бултыхнутся на 10%,
но как будет на самом деле предсказать конечно сложно,
ведь два инструмента имеем - спекулятивно-барыжный ,
т.е. ОВГЗ
ну и второй инструмент как уже подчеркивал начать разгребать завалы мусора и навоза,
тогда такой траектории вниз конечно не будет.
Ну а в будущем потенциал на позитив никуда не девался. Только такая богатая ресурсно и географически страна как Украина смогла пережить весь этот 28-летний разгуляй-шабаш
сотен тысяч пираний,
как говорит один наш новый нардеп -
кризиса нет и не было -
они просто п-т ( тырят)
наши деньги
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