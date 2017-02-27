Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???
И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:05
Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???
И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Суб 03 сер, 2019 06:19
Вот именно - замена: шило на мыло))
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