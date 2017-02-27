Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???
И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:05
Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???
И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Суб 03 сер, 2019 06:19
Вот именно - замена: шило на мыло))
Додано: Суб 03 сер, 2019 07:58
Як не аналізуй, а величезний вплив на всі види торгівлі і разом з тим торгівлю тими зазначеними магазинами, ларьками, будками та й деякими мережевими супермаркетами грає дуже значне зменшення населення, яке не сприяє зростанню роздрібної і оптової торгівлі! І ситуація буде лише погіршуватись! Тим більше, що нова влада абсолютно не переймається цими питаннями як до речі і попередня! Чекаю проведення перепису населення, який кожна влада обіцяє і чомусь не проводить... Отам, після проведення, ми всі і скажемо «гоп» і багато чого зрозуміємо!
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:10
Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:20
Не схочуть... Тим більше, що більшість договорів оренди підписані мінімум на 10 років і в багатьох випадках селяни-власники паїв вже отримали всю орендну плату за весь період! Окремі викупи земельних ділянок і будуть, але вони будуть саме тими кого ви перерахували і за гривні, які в агрохолдингів є у великих обсягах і ніякої валюти під ці задачі ніхто заводить не буде!
Інше питання, що нині владу прибрали до рук молоді, голодні, босі і зелені... Які не дуже поважно дивляться в бік всяких порохів і компанії, і не дуже дивляться в бік дотримання законів... А враховуючи їх можливість і самим легко й просто змінювати закони, то ситуація може бути двояка! Когось попробують від тієї землі і відлучити! Але в історії нашої неньки саме боротьба за землю була не самими добрими і мирними сторінками тієї історії! Знайдуться ті хто цим скористається!
|