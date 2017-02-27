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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1701170217031704

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 249
вище 25.65
51%
128
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 01:05

  UA написав:


Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???

И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 06:19

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
где вы таких слов жутких нахватались :mrgreen:
Каждый, покупающий украинские бумаги должен это слово знать. Наизусть!! :) :)
Ну вообще-то репрофайлинг это - замена .
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
Вот именно - замена: шило на мыло)) :mrgreen: :mrgreen:
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 07:58

  curiousobro написав:
  somilitark написав:такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.

Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?
Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?

Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

Як не аналізуй, а величезний вплив на всі види торгівлі і разом з тим торгівлю тими зазначеними магазинами, ларьками, будками та й деякими мережевими супермаркетами грає дуже значне зменшення населення, яке не сприяє зростанню роздрібної і оптової торгівлі! І ситуація буде лише погіршуватись! Тим більше, що нова влада абсолютно не переймається цими питаннями як до речі і попередня! Чекаю проведення перепису населення, який кожна влада обіцяє і чомусь не проводить... Отам, після проведення, ми всі і скажемо «гоп» і багато чого зрозуміємо!
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:10

  Investor_K написав:В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?

Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:20

  orest написав:
  Investor_K написав:В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?

Площа сг земель 42 млн га, 33 млн га - орні землі. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B4%D1%8F
Орієнтовна вартість га від 500 до 1500 уо https://biz.censor.net.ua/resonance/308 ... chornozemi
Але, вся земля в довгостроковій оренді у вадатурських-порошенків-герег-косюків-бахматюків і інших "слуг народу" чи схочуть вони щось купувати хоть за 100 уо і чи дадуть комусь іншомум можливість купити? :mrgreen:

Не схочуть... Тим більше, що більшість договорів оренди підписані мінімум на 10 років і в багатьох випадках селяни-власники паїв вже отримали всю орендну плату за весь період! Окремі викупи земельних ділянок і будуть, але вони будуть саме тими кого ви перерахували і за гривні, які в агрохолдингів є у великих обсягах і ніякої валюти під ці задачі ніхто заводить не буде!
Інше питання, що нині владу прибрали до рук молоді, голодні, босі і зелені... Які не дуже поважно дивляться в бік всяких порохів і компанії, і не дуже дивляться в бік дотримання законів... А враховуючи їх можливість і самим легко й просто змінювати закони, то ситуація може бути двояка! Когось попробують від тієї землі і відлучити! Але в історії нашої неньки саме боротьба за землю була не самими добрими і мирними сторінками тієї історії! Знайдуться ті хто цим скористається!
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