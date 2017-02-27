Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???
И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2019 01:05
Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???
И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Суб 03 сер, 2019 06:19
Вот именно - замена: шило на мыло))
Додано: Суб 03 сер, 2019 07:58
Як не аналізуй, а величезний вплив на всі види торгівлі і разом з тим торгівлю тими зазначеними магазинами, ларьками, будками та й деякими мережевими супермаркетами грає дуже значне зменшення населення, яке не сприяє зростанню роздрібної і оптової торгівлі! І ситуація буде лише погіршуватись! Тим більше, що нова влада абсолютно не переймається цими питаннями як до речі і попередня! Чекаю проведення перепису населення, який кожна влада обіцяє і чомусь не проводить... Отам, після проведення, ми всі і скажемо «гоп» і багато чого зрозуміємо!
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:10
Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:20
Не схочуть... Тим більше, що більшість договорів оренди підписані мінімум на 10 років і в багатьох випадках селяни-власники паїв вже отримали всю орендну плату за весь період! Окремі викупи земельних ділянок і будуть, але вони будуть саме тими кого ви перерахували і за гривні, які в агрохолдингів є у великих обсягах і ніякої валюти під ці задачі ніхто заводить не буде!
Інше питання, що нині владу прибрали до рук молоді, голодні, босі і зелені... Які не дуже поважно дивляться в бік всяких порохів і компанії, і не дуже дивляться в бік дотримання законів... А враховуючи їх можливість і самим легко й просто змінювати закони, то ситуація може бути двояка! Когось попробують від тієї землі і відлучити! Але в історії нашої неньки саме боротьба за землю була не самими добрими і мирними сторінками тієї історії! Знайдуться ті хто цим скористається!
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все буде. Если бы было как Вы пишете - агрохолдинги не были бы противниками рынка земли.
Для выращивания культур с высокой добавленной стоимостью нужны долгосрочные контракты, а в Украине это только собственность.
Интерес очень большой. ЕБРР и ко готовы налить миллиарды в проэктах биоэнергетики.
Зы. Правда Я не верю что преодолеют аграрное лобби.
Всім процвітання!
Додано: Суб 03 сер, 2019 09:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!
13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..
А что случилось в июле? ???
Как возмещение стало всего 10.4 ярда?
Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.
10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((
Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 03 сер, 2019 10:00
Уменьшение населения бьет по яйцам всему бизнесу, совокупный спрос и соответственно выручка заметно падает везде. По экономической теории Кейнса - не побоюсь сказать Великого экономиста в области макроэкономики, исправить ситуацию можно только за счет массового размещения государственных заказов на украинских предприятиях пусть даже и за счет эмиссионных денег. Согласно принципа работы денежного мультипликатора в таком случае спрос на все украинские товары и услуги повысится, весь бизнес оживет и соответственно налоговые поступления в бюджет вырастут.
Уверен, что министры как правило знают классику экономики, но раз этого сейчас не делают, значит есть существенные причины для этого. Можно попытаться эти причины обнаружить с целью прогнозирования их исчезновения со временем, так как обычно для обывателя невозможно устранить их.
Итак в нашем контексте вспоминаем такую известную уже рабочую схему обогащения - доведение государственных предприятий до банкротства, порча имущества, устранение конкурентов перед покупкой лакомого государственного объекта с целью снизить цену покупки. На кону сейчас стоит вопрос о продаже украинской плодородной земли - самого лакомого куска Украины для бизнеса. Какие же способы существуют, чтобы сбить цену на нее?
1. Уничтожение населения всеми способами - длительная бессмысленная война, распространение болезней и массовые деструктивные мероприятия в медицине, стимулирование выезд населения под любым соусом из Украины.
Это сейчас все и происходило за последние пять лет. Это к вопросу о переписи населения, которое является самым главным ресурсом любого государства. Снижение количество населения является типичной борьбой с конкурентами в вопросе будущей скупки земли.
2. Курсовые валютные игры, ввод денег из офф-шоров накануне с целью сосредоточения средств в Украине перед началом запуска рынка земли в Украине. В этом контексте очень интересной выглядит схема ввода валюты под покупку ОВГЗ. Ведь после погашения ОВГЗ средства на счетах земельного скупщика будут чистыми для любой неожиданной проверки.
Более того, при запуске рынка земли курс доллара может упасть в Украине ниже некуда - можем увидеть и 18 и 15. Олигархов и спекулянтов, желающих купить украинскую землю, будет немало на межбанке в тот момент. И те, кто сегодня завел деньги через ОВГЗ, окажутся в заметно лучшем положении.
3. Ну и самый главный способ - это создание экономических "негараздов" в стране для украинского экспорта, в результате которого закрываются крупные национальные промышленные предприятия. Это можно сделать только политическим путем - разрыв выгодных экономических международных торговых соглашений, подписание невыгодных новых. Можно долго спорить о выгодности/невыгодности соглашения о свободной торговле с ЕС, но факты очень наглядны - абсолютно все мощные производственные предприятия в Украине получили экономические "негаразды". В итоге, большая часть фактически закрыта, часть безуспешно в целом ищет новые товары для производства, а единицы еще работают за счет военных заказов. Страдает, как мы помним, от такого положения дел ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО денежный мультипликатор.
Конечно, лучше прошлому президенту было заниматься неконституционными делами - томасом, например.
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