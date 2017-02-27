Додано: Суб 03 сер, 2019 09:50

Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!

13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..

А что случилось в июле? ???

Как возмещение стало всего 10.4 ярда?

Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.

10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((

Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.