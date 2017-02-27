Додано: Суб 03 сер, 2019 10:00

Qwerty написав: curiousobro написав: somilitark написав: такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года. такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.



Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?

Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?



Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

Як не аналізуй, а величезний вплив на всі види торгівлі і разом з тим торгівлю тими зазначеними магазинами, ларьками, будками та й деякими мережевими супермаркетами грає дуже значне зменшення населення, яке не сприяє зростанню роздрібної і оптової торгівлі! І ситуація буде лише погіршуватись! Тим більше, що нова влада абсолютно не переймається цими питаннями як до речі і попередня! Чекаю проведення перепису населення, який кожна влада обіцяє і чомусь не проводить... Отам, після проведення, ми всі і скажемо «гоп» і багато чого зрозуміємо! Як не аналізуй, а величезний вплив на всі види торгівлі і разом з тим торгівлю тими зазначеними магазинами, ларьками, будками та й деякими мережевими супермаркетами грає дуже значне зменшення населення, яке не сприяє зростанню роздрібної і оптової торгівлі! І ситуація буде лише погіршуватись! Тим більше, що нова влада абсолютно не переймається цими питаннями як до речі і попередня! Чекаю проведення перепису населення, який кожна влада обіцяє і чомусь не проводить... Отам, після проведення, ми всі і скажемо «гоп» і багато чого зрозуміємо!

Уменьшение населения бьет по яйцам всему бизнесу, совокупный спрос и соответственно выручка заметно падает везде. По экономической теории Кейнса - не побоюсь сказать Великого экономиста в области макроэкономики, исправить ситуацию можно только за счет массового размещения государственных заказов на украинских предприятиях пусть даже и за счет эмиссионных денег. Согласно принципа работы денежного мультипликатора в таком случае спрос на все украинские товары и услуги повысится, весь бизнес оживет и соответственно налоговые поступления в бюджет вырастут.Уверен, что министры как правило знают классику экономики, но раз этого сейчас не делают, значит есть существенные причины для этого. Можно попытаться эти причины обнаружить с целью прогнозирования их исчезновения со временем, так как обычно для обывателя невозможно устранить их.Итак в нашем контексте вспоминаем такую известную уже рабочую схему обогащения - доведение государственных предприятий до банкротства, порча имущества, устранение конкурентов перед покупкой лакомого государственного объекта с целью снизить цену покупки. На кону сейчас стоит вопрос о продаже украинской плодородной земли - самого лакомого куска Украины для бизнеса. Какие же способы существуют, чтобы сбить цену на нее?1. Уничтожение населения всеми способами - длительная бессмысленная война, распространение болезней и массовые деструктивные мероприятия в медицине, стимулирование выезд населения под любым соусом из Украины.Это сейчас все и происходило за последние пять лет. Это к вопросу о переписи населения, которое является самым главным ресурсом любого государства. Снижение количество населения является типичной борьбой с конкурентами в вопросе будущей скупки земли.2. Курсовые валютные игры, ввод денег из офф-шоров накануне с целью сосредоточения средств в Украине перед началом запуска рынка земли в Украине. В этом контексте очень интересной выглядит схема ввода валюты под покупку ОВГЗ. Ведь после погашения ОВГЗ средства на счетах земельного скупщика будут чистыми для любой неожиданной проверки.Более того, при запуске рынка земли курс доллара может упасть в Украине ниже некуда - можем увидеть и 18 и 15. Олигархов и спекулянтов, желающих купить украинскую землю, будет немало на межбанке в тот момент. И те, кто сегодня завел деньги через ОВГЗ, окажутся в заметно лучшем положении.3. Ну и самый главный способ - это создание экономических "негараздов" в стране для украинского экспорта, в результате которого закрываются крупные национальные промышленные предприятия. Это можно сделать только политическим путем - разрыв выгодных экономических международных торговых соглашений, подписание невыгодных новых. Можно долго спорить о выгодности/невыгодности соглашения о свободной торговле с ЕС, но факты очень наглядны - абсолютно все мощные производственные предприятия в Украине получили экономические "негаразды". В итоге, большая часть фактически закрыта, часть безуспешно в целом ищет новые товары для производства, а единицы еще работают за счет военных заказов. Страдает, как мы помним, от такого положения дел ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО денежный мультипликатор.Конечно, лучше прошлому президенту было заниматься неконституционными делами - томасом, например.