RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1702170317041705>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 250
вище 25.65
52%
129
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 01:05

  UA написав:


Нерезы будут покупать на вторичном рынке, получается что 2..3 летние получат доходность в 30-40%???

И курс может быть стабильный, если по 2 лярда в месяц покупать на вторичке??
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 944
З нами з: 22.12.16
Подякував: 96 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 06:19

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
где вы таких слов жутких нахватались :mrgreen:
Каждый, покупающий украинские бумаги должен это слово знать. Наизусть!! :) :)
Ну вообще-то репрофайлинг это - замена .
Я же делаю реинвестирование - полученную прибыль вкладываю взад )))
Вот именно - замена: шило на мыло)) :mrgreen: :mrgreen:
asti
 
Повідомлень: 832
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 07:58

  curiousobro написав:
  somilitark написав:такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.

Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?
Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?

Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

Як не аналізуй, а величезний вплив на всі види торгівлі і разом з тим торгівлю тими зазначеними магазинами, ларьками, будками та й деякими мережевими супермаркетами грає дуже значне зменшення населення, яке не сприяє зростанню роздрібної і оптової торгівлі! І ситуація буде лише погіршуватись! Тим більше, що нова влада абсолютно не переймається цими питаннями як до речі і попередня! Чекаю проведення перепису населення, який кожна влада обіцяє і чомусь не проводить... Отам, після проведення, ми всі і скажемо «гоп» і багато чого зрозуміємо!
Qwerty
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 25.02.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:10

  Investor_K написав:В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?

Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!
Qwerty
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 25.02.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:20

  orest написав:
  Investor_K написав:В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?

Площа сг земель 42 млн га, 33 млн га - орні землі. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B4%D1%8F
Орієнтовна вартість га від 500 до 1500 уо https://biz.censor.net.ua/resonance/308 ... chornozemi
Але, вся земля в довгостроковій оренді у вадатурських-порошенків-герег-косюків-бахматюків і інших "слуг народу" чи схочуть вони щось купувати хоть за 100 уо і чи дадуть комусь іншомум можливість купити? :mrgreen:

Не схочуть... Тим більше, що більшість договорів оренди підписані мінімум на 10 років і в багатьох випадках селяни-власники паїв вже отримали всю орендну плату за весь період! Окремі викупи земельних ділянок і будуть, але вони будуть саме тими кого ви перерахували і за гривні, які в агрохолдингів є у великих обсягах і ніякої валюти під ці задачі ніхто заводить не буде!
Інше питання, що нині владу прибрали до рук молоді, голодні, босі і зелені... Які не дуже поважно дивляться в бік всяких порохів і компанії, і не дуже дивляться в бік дотримання законів... А враховуючи їх можливість і самим легко й просто змінювати закони, то ситуація може бути двояка! Когось попробують від тієї землі і відлучити! Але в історії нашої неньки саме боротьба за землю була не самими добрими і мирними сторінками тієї історії! Знайдуться ті хто цим скористається!
Qwerty
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 25.02.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Qwerty написав:
  Investor_K написав:В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?

Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!

:-)

Все буде. Если бы было как Вы пишете - агрохолдинги не были бы противниками рынка земли.
Для выращивания культур с высокой добавленной стоимостью нужны долгосрочные контракты, а в Украине это только собственность.
Интерес очень большой. ЕБРР и ко готовы налить миллиарды в проэктах биоэнергетики.

Зы. Правда Я не верю что преодолеют аграрное лобби.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14514
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!
13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..
А что случилось в июле? ???
Как возмещение стало всего 10.4 ярда?
Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.
10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((
Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10606
З нами з: 30.12.09
Подякував: 303 раз.
Подякували: 2176 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:00

  Qwerty написав:
  curiousobro написав:
  somilitark написав:такого количества продам\сдам на магазинах,ларьках и прочих в торговых центрах я не видел с 99-го года.

Вы почему то упускаете смену рыночных тенденций.

Где в вашем анализе сети супермаркетов почти на каждом шагу?
Где в вашем анализе взрывное увеличение онлайн торговли, особенно если смотреть на отчеты НП?

Никто уже не покупает в магазинчиках/ларьках/рынках, а идут в комфортные супермаркеты или вообще не выходя из дома заказывают с доставкой на дом, НП и тд

Як не аналізуй, а величезний вплив на всі види торгівлі і разом з тим торгівлю тими зазначеними магазинами, ларьками, будками та й деякими мережевими супермаркетами грає дуже значне зменшення населення, яке не сприяє зростанню роздрібної і оптової торгівлі! І ситуація буде лише погіршуватись! Тим більше, що нова влада абсолютно не переймається цими питаннями як до речі і попередня! Чекаю проведення перепису населення, який кожна влада обіцяє і чомусь не проводить... Отам, після проведення, ми всі і скажемо «гоп» і багато чого зрозуміємо!

Уменьшение населения бьет по яйцам всему бизнесу, совокупный спрос и соответственно выручка заметно падает везде. По экономической теории Кейнса - не побоюсь сказать Великого экономиста в области макроэкономики, исправить ситуацию можно только за счет массового размещения государственных заказов на украинских предприятиях пусть даже и за счет эмиссионных денег. Согласно принципа работы денежного мультипликатора в таком случае спрос на все украинские товары и услуги повысится, весь бизнес оживет и соответственно налоговые поступления в бюджет вырастут.

Уверен, что министры как правило знают классику экономики, но раз этого сейчас не делают, значит есть существенные причины для этого. Можно попытаться эти причины обнаружить с целью прогнозирования их исчезновения со временем, так как обычно для обывателя невозможно устранить их.

Итак в нашем контексте вспоминаем такую известную уже рабочую схему обогащения - доведение государственных предприятий до банкротства, порча имущества, устранение конкурентов перед покупкой лакомого государственного объекта с целью снизить цену покупки. На кону сейчас стоит вопрос о продаже украинской плодородной земли - самого лакомого куска Украины для бизнеса. Какие же способы существуют, чтобы сбить цену на нее?
1. Уничтожение населения всеми способами - длительная бессмысленная война, распространение болезней и массовые деструктивные мероприятия в медицине, стимулирование выезд населения под любым соусом из Украины.

Это сейчас все и происходило за последние пять лет. Это к вопросу о переписи населения, которое является самым главным ресурсом любого государства. Снижение количество населения является типичной борьбой с конкурентами в вопросе будущей скупки земли.

2. Курсовые валютные игры, ввод денег из офф-шоров накануне с целью сосредоточения средств в Украине перед началом запуска рынка земли в Украине. В этом контексте очень интересной выглядит схема ввода валюты под покупку ОВГЗ. Ведь после погашения ОВГЗ средства на счетах земельного скупщика будут чистыми для любой неожиданной проверки.
Более того, при запуске рынка земли курс доллара может упасть в Украине ниже некуда - можем увидеть и 18 и 15. Олигархов и спекулянтов, желающих купить украинскую землю, будет немало на межбанке в тот момент. И те, кто сегодня завел деньги через ОВГЗ, окажутся в заметно лучшем положении.

3. Ну и самый главный способ - это создание экономических "негараздов" в стране для украинского экспорта, в результате которого закрываются крупные национальные промышленные предприятия. Это можно сделать только политическим путем - разрыв выгодных экономических международных торговых соглашений, подписание невыгодных новых. Можно долго спорить о выгодности/невыгодности соглашения о свободной торговле с ЕС, но факты очень наглядны - абсолютно все мощные производственные предприятия в Украине получили экономические "негаразды". В итоге, большая часть фактически закрыта, часть безуспешно в целом ищет новые товары для производства, а единицы еще работают за счет военных заказов. Страдает, как мы помним, от такого положения дел ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО денежный мультипликатор.

Конечно, лучше прошлому президенту было заниматься неконституционными делами - томасом, например.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:30

Все готовы поделиться с Беней?
https://www.obozrevatel.com/economics/e ... detali.htm
При том делиться будут, кто честно заработал. Кто наворовал или набрал взяток, могут не делиться.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20691
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:58

  somilitark написав:Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!
13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..
А что случилось в июле? ???
Как возмещение стало всего 10.4 ярда?
Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.
10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((
Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???

Скорее всего НДС стало не кому возвращать. Падение объемов экспорта в целом вызвано ревальвацией гривны, получившейся за счет значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1702170317041705>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
28 1267
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 14:23
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6673 1440250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 08:24
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1541, 1542, 1543
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15420 1831769
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 23:42
airmax78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13091)
03.08.2019 12:33
IBAN в Україні (9)
03.08.2019 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.