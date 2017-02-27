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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1702170317041705 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 3 5 250 вище 25.65 52% 129 25.55 - 25.6499 10% 24 25.45 - 25.5499 7% 17 25.40 - 25.4499 7% 18 25.35 - 25.3999 4% 9 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 2% 6 нижче 25.25 18% 44 Всього голосів : 250 Додано: Суб 03 сер, 2019 11:26 buratinyo написав: somilitark написав: Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!

13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..

А что случилось в июле? ???

Как возмещение стало всего 10.4 ярда?

Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.

10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((

Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2??? Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..А что случилось в июле? ???Как возмещение стало всего 10.4 ярда?Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???

Скорее всего НДС стало не кому возвращать. Падение объемов экспорта в целом вызвано ревальвацией гривны, получившейся за счет значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине. Скорее всего НДС стало не кому возвращать. Падение объемов экспорта в целом вызвано ревальвацией гривны, получившейся за счет значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.





Плюсанул.

Насчет монопольных цен вы в десятку попали.



Курс валют в Украине и успешность разгребания навозных куч и мусорных свалок, оставленных мародерами будет зависеть от того с какого конца начнут.



Если начнут с декларирования доходов граждан и амнистии теневого капитала -



страна не перестанет быть дойной коровой для небольшого процента доярок.



Выдоенные до предела украинцы никогда не смогут стать реальным средним классом.



Если начнут хоть на 20% разбираться с фактическими монополиями - тогда есть шанс войти в историю.



А монополии и бандитский олигархизм ( чисто украинское изобретение) - у нас кругом куда не плюнь.



И это даже не только лишь энергопродукты Ахметова-Порошенка, а все.

Даже такая мелочь как МАФы в Киеве - где то мельком слышал,что вроде бы держатель, оседлавший этот рынок в новой команде.

Монополии везде от самых мелких рынков до самых крупных.



Возьмем ту же табачку, сигареты по идее должны были бы быть мощным наполнителем госбюджета, а оптовая табачка многие годы в руках монопольного русского бизнеса, который всем кто хочет поучавствовать в украинском рынке вырисовывает линию, шаг влево,шаг вправо и т.п. Минимальные розничные цены на табачку - это русским табачникам так украинский парламент подыгрывает все годы.





Так что кроме ДТЕК,Метинвест есть еще

и Мироновский хлебопродукт куриного короля Косюка, которого так щедро спонсировал украинский народ несколько лет через прежнюю Раду фантастическими субсидиями,

и Киевстар,

и Эпицентр ( опять в Раде собственник-наш мудрый народ помог),

и Авангард Бахматюка,

и Ostchem Фирташа ( преступник по американским меркам, и успешный честный бизнесмен по украинским),

и Мегаполис - тот самый русский табачный бизнес ,оседлавший наверное 90% украинского оптового рынка и диктующий Украине как ей работать в сфере сигарет,

и МАУ Коломойского и много чего еще вкусненького.





Ринат Ахметов,

Игорь Коломойский

и Дмитрий Фирташ.

По сути, это три источника несправедливой конкуренции,

использования админресурса или доминирующего положения на рынке.

Каждый из них содержит по телеканалу, или по нескольку. В случае, когда интересы собственника нарушаются, телеканалы используются, как инструмент давления на государство или конкурента, а также – для формирования нужного восприятия у населения.



Вот где ключ от квартиры -



где деньги лежат !!!!!!!, а не в карманах граждан,

и так выдоенных досуха прежней властью, так что уже разбегаться по миру начали толпами.



Страна непуганных олигархов.



И пугать их пока никто и не думает на моменте.



Зато поиграть в Европу -

типа о декларировании граждан побалакать,



или гривну реально стоящую не меньше 27-28 на моменте



на 25 загнать спекуляциями с бумагами - это запросто.





Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна, и направление в какой-то момент (даже несмотря на 28-летнее растаскивание по Латино-американской модели и пятилетнее мародерство) к направлению "двадцатки" все еще возможно.



Но для этого нужны не понты, а понимание ситуации и желание ее разрешить.



А пока что,

на сегодняшний день гривна - переоценена. Плюсанул.Насчет монопольных цен вы в десятку попали.Курс валют в Украине и успешность разгребания навозных куч и мусорных свалок, оставленных мародерами будет зависеть от того с какого конца начнут.Если начнут с декларирования доходов граждан и амнистии теневого капитала -страна не перестанет быть дойной коровой для небольшого процента доярок.Выдоенные до предела украинцы никогда не смогут стать реальным средним классом.Если начнут хоть на 20% разбираться с фактическими монополиями - тогда есть шанс войти в историю.А монополии и бандитский олигархизм ( чисто украинское изобретение) - у нас кругом куда не плюнь.И это даже не только лишь энергопродукты Ахметова-Порошенка, а все.Даже такая мелочь как МАФы в Киеве - где то мельком слышал,что вроде бы держатель, оседлавший этот рынок в новой команде.Монополии везде от самых мелких рынков до самых крупных.Возьмем ту же табачку, сигареты по идее должны были бы быть мощным наполнителем госбюджета, а оптовая табачка многие годы в руках монопольного русского бизнеса, который всем кто хочет поучавствовать в украинском рынке вырисовывает линию, шаг влево,шаг вправо и т.п. Минимальные розничные цены на табачку - это русским табачникам так украинский парламент подыгрывает все годы.Так что кроме ДТЕК,Метинвест есть ещеи Мироновский хлебопродукт куриного короля Косюка, которого так щедро спонсировал украинский народ несколько лет через прежнюю Раду фантастическими субсидиями,и Киевстар,и Эпицентр ( опять в Раде собственник-наш мудрый народ помог),и Авангард Бахматюка,и Ostchem Фирташа ( преступник по американским меркам, и успешный честный бизнесмен по украинским),и Мегаполис - тот самый русский табачный бизнес ,оседлавший наверное 90% украинского оптового рынка и диктующий Украине как ей работать в сфере сигарет,и МАУ Коломойского и много чего еще вкусненького.Ринат Ахметов,Игорь Коломойскийи Дмитрий Фирташ.По сути, это три источника несправедливой конкуренции,использования админресурса или доминирующего положения на рынке.Каждый из них содержит по телеканалу, или по нескольку. В случае, когда интересы собственника нарушаются, телеканалы используются, как инструмент давления на государство или конкурента, а также – для формирования нужного восприятия у населения.Вот где ключ от квартиры -где деньги лежат !!!!!!!, а не в карманах граждан,и так выдоенных досуха прежней властью, так что уже разбегаться по миру начали толпами.Страна непуганных олигархов.И пугать их пока никто и не думает на моменте.Зато поиграть в Европу -типа о декларировании граждан побалакать,или гривну реально стоящую не меньше 27-28 на моментена 25 загнать спекуляциями с бумагами - это запросто.Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна, и направление в какой-то момент (даже несмотря на 28-летнее растаскивание по Латино-американской модели и пятилетнее мародерство) к направлению "двадцатки" все еще возможно.Но для этого нужны не понты, а понимание ситуации и желание ее разрешить.А пока что,на сегодняшний день гривна - переоценена. Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 03 сер, 2019 12:13, всього редагувалось 1 раз. Автор77 Повідомлень: 378 З нами з: 09.11.16 Подякував: 48 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 12:12 Qwerty написав: Investor_K написав: В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны? В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?

Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме! Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!

Не согласен. Вы не учитываете арендную плату за пользование землей и земельный налог, которые разнятся на порядки, а значит сильно влияют на доходность бизнеса на этой земле, а следовательно влияет на конкурентоспособность любого проекта, что очень критично в нынешних условиях со слабым спросом.



Это как либо купить здание и надежно и на долгосрочно разместить там собственное производство либо взять в аренду это же здание с риском быть выкинутым в любой момент оттуда по самым разным, но при этом часто вполне законным причинам.



Вопрос наличия денег на покупку земли не стоит вообще от слова совсем. Не зря же их скирдовали в офф-шорах. Поэтому как только будет дан старт продажам, то процентов 80% всех бывших арендаторов кинутся на поиск земель на продажу. Не согласен. Вы не учитываете арендную плату за пользование землей и земельный налог, которые разнятся на порядки, а значит сильно влияют на доходность бизнеса на этой земле, а следовательно влияет на конкурентоспособность любого проекта, что очень критично в нынешних условиях со слабым спросом.Это как либо купить здание и надежно и на долгосрочно разместить там собственное производство либо взять в аренду это же здание с риском быть выкинутым в любой момент оттуда по самым разным, но при этом часто вполне законным причинам.Вопрос наличия денег на покупку земли не стоит вообще от слова совсем. Не зря же их скирдовали в офф-шорах. Поэтому как только будет дан старт продажам, то процентов 80% всех бывших арендаторов кинутся на поиск земель на продажу. buratinyo

Повідомлень: 1119 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2051 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 12:40 buratinyo написав: значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры. значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры.



рука-лицо рука-лицо sergey_sryvkin

Повідомлень: 286 З нами з: 19.02.14 Подякував: 81 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 12:52 somilitark написав: Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!

13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..

А что случилось в июле? ???

Как возмещение стало всего 10.4 ярда?

Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.

10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((

Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2??? Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..А что случилось в июле? ???Как возмещение стало всего 10.4 ярда?Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???

Значительная доля пищепрома переработала остатки прошлого урожая и на июль-август стала на профилактику. До нового урожая. Так происходит ежегодно, в частности, по подсолнечнику, и не только.

А это очень весомая доля экспорта. Значительная доля пищепрома переработала остатки прошлого урожая и на июль-август стала на профилактику. До нового урожая. Так происходит ежегодно, в частности, по подсолнечнику, и не только.А это очень весомая доля экспорта. Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 03 сер, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз. juristkostya Повідомлень: 2367 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 13:03 Автор77



ПОТОМСТВЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ холява 2 Повідомлень: 2262 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1702170317041705 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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