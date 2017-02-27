somilitark написав:Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!! 13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. .. А что случилось в июле? ??? Как возмещение стало всего 10.4 ярда? Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было. 10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса(((( Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???
Скорее всего НДС стало не кому возвращать. Падение объемов экспорта в целом вызвано ревальвацией гривны, получившейся за счет значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.
Плюсанул. Насчет монопольных цен вы в десятку попали.
Курс валют в Украине и успешность разгребания навозных куч и мусорных свалок, оставленных мародерами будет зависеть от того с какого конца начнут.
Если начнут с декларирования доходов граждан и амнистии теневого капитала -
страна не перестанет быть дойной коровой для небольшого процента доярок.
Выдоенные до предела украинцы никогда не смогут стать реальным средним классом.
Если начнут хоть на 20% разбираться с фактическими монополиями - тогда есть шанс войти в историю.
А монополии и бандитский олигархизм ( чисто украинское изобретение) - у нас кругом куда не плюнь.
И это даже не только лишь энергопродукты Ахметова-Порошенка, а все. Даже такая мелочь как МАФы в Киеве - где то мельком слышал,что вроде бы держатель, оседлавший этот рынок в новой команде. Монополии везде от самых мелких рынков до самых крупных.
Возьмем ту же табачку, сигареты по идее должны были бы быть мощным наполнителем госбюджета, а оптовая табачка многие годы в руках монопольного русского бизнеса, который всем кто хочет поучавствовать в украинском рынке вырисовывает линию, шаг влево,шаг вправо и т.п. Минимальные розничные цены на табачку - это русским табачникам так украинский парламент подыгрывает все годы.
Так что кроме ДТЕК,Метинвест есть еще и Мироновский хлебопродукт куриного короля Косюка, которого так щедро спонсировал украинский народ несколько лет через прежнюю Раду фантастическими субсидиями, и Киевстар, и Эпицентр ( опять в Раде собственник-наш мудрый народ помог), и Авангард Бахматюка, и Ostchem Фирташа ( преступник по американским меркам, и успешный честный бизнесмен по украинским), и Мегаполис - тот самый русский табачный бизнес ,оседлавший наверное 90% украинского оптового рынка и диктующий Украине как ей работать в сфере сигарет, и МАУ Коломойского и много чего еще вкусненького.
Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ. По сути, это три источника несправедливой конкуренции, использования админресурса или доминирующего положения на рынке. Каждый из них содержит по телеканалу, или по нескольку. В случае, когда интересы собственника нарушаются, телеканалы используются, как инструмент давления на государство или конкурента, а также – для формирования нужного восприятия у населения.
Вот где ключ от квартиры -
где деньги лежат !!!!!!!, а не в карманах граждан, и так выдоенных досуха прежней властью, так что уже разбегаться по миру начали толпами.
Страна непуганных олигархов.
И пугать их пока никто и не думает на моменте.
Зато поиграть в Европу - типа о декларировании граждан побалакать,
или гривну реально стоящую не меньше 27-28 на моменте
на 25 загнать спекуляциями с бумагами - это запросто.
Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна, и направление в какой-то момент (даже несмотря на 28-летнее растаскивание по Латино-американской модели и пятилетнее мародерство) к направлению "двадцатки" все еще возможно.
Но для этого нужны не понты, а понимание ситуации и желание ее разрешить.
А пока что, на сегодняшний день гривна - переоценена.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 03 сер, 2019 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?
Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!
Не согласен. Вы не учитываете арендную плату за пользование землей и земельный налог, которые разнятся на порядки, а значит сильно влияют на доходность бизнеса на этой земле, а следовательно влияет на конкурентоспособность любого проекта, что очень критично в нынешних условиях со слабым спросом.
Это как либо купить здание и надежно и на долгосрочно разместить там собственное производство либо взять в аренду это же здание с риском быть выкинутым в любой момент оттуда по самым разным, но при этом часто вполне законным причинам.
Вопрос наличия денег на покупку земли не стоит вообще от слова совсем. Не зря же их скирдовали в офф-шорах. Поэтому как только будет дан старт продажам, то процентов 80% всех бывших арендаторов кинутся на поиск земель на продажу.
somilitark написав:Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!! 13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. .. А что случилось в июле? ??? Как возмещение стало всего 10.4 ярда? Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было. 10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса(((( Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???
Значительная доля пищепрома переработала остатки прошлого урожая и на июль-август стала на профилактику. До нового урожая. Так происходит ежегодно, в частности, по подсолнечнику, и не только. А это очень весомая доля экспорта.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 03 сер, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав:. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.
Это какой-то воинствующий бред. Электроэнергия для пром потребителей у нас дешевле, чем даже в Болгарии, а относительно, скажем, Скандинавии, так втрое дешевле. Топливо дешевле европейского примерно в полтора раза. Намного ниже издержки на зарплату, аренду и пр составляющие себестоимости.
Investor_K написав:В случае продажи земли. как много долларов будет заведено в страну и каким станетткурс гривны?
Думаю, що ця цифра буде десь близько нуля, якщо не сам нуль! Вся земля має нині господарів... Не бачу жодної причини для зміни нинішньої ситуації! Та й зняття мораторію на продаж землі і вільний ринок землі з усіма його складовими це далеко не одне і те саме!
Не согласен. Вы не учитываете арендную плату за пользование землей и земельный налог, которые разнятся на порядки, а значит сильно влияют на доходность бизнеса на этой земле, а следовательно влияет на конкурентоспособность любого проекта, что очень критично в нынешних условиях со слабым спросом.
Это как либо купить здание и надежно и на долгосрочно разместить там собственное производство либо взять в аренду это же здание с риском быть выкинутым в любой момент оттуда по самым разным, но при этом часто вполне законным причинам.
Вопрос наличия денег на покупку земли не стоит вообще от слова совсем. Не зря же их скирдовали в офф-шорах. Поэтому как только будет дан старт продажам, то процентов 80% всех бывших арендаторов кинутся на поиск земель на продажу.
Никто никуда не кинется, собственно и повода к этому на ближайшие несколько лет нет и не будет. Я уже писал об этом, повторюсь.. 1. Закон о продаже земли на сегодняшний день не готов абсолютно, только идут консультации по поводу избрания модели продажи, и нет даже примерного видения механизма как это должно быть. А к закону нужно еще подготовить и принять немало подзаконных актов, инструкции и т.д., без которых рынок земли не заработает. 2. Обязательно будет переходной период - 2,3 года 3. Из того, что сейчас обсуждается, - обязательно будут ограничения по количеству продаваемой за раз земли, по персоналиям покупателей и т.д. 4. О каких 80% Вы говорите? Более половины всей с/х земли уже нашла своих постоянных покупателей. Только через схемы с эмфитевзисом как минимум 25-30% земли поменяли своих хозяев, а еще схемы с долгосрочной, на 49 лет, схемы с обменом с/х земель на земли с другим целевым назначением и т.д. Когда откроется рынок, всех нас ждут большие сюрпризы... 5. Даже те паевые земли, которые находятся на среднесрочной аренде у агрохолдингов, юридически оформлены очень грамотно, как минимум на 7 и более лет(в основном) и разорвать эти договора в суде будет очень нелегко. 6. Качество наших земель, это отдельная и очень больная тема. Как сказали мне в одном с/х институте: Пора забывать, что у нас лучшие в мире черноземы. Не думаю, что найдется уж так много желающих покупать истощенные и загрязненные СЗР гектары. Кстати, в Украине находятся всего около 9 % мировых черноземов. И последнее, не следует недооценивать возможности и толщину кошельков наших латифундистов. Голосование об открытии рынка земли будет непростым и непредсказуемым.
Автор77 написав:Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна
Видать, прельщают лавры Бендера и есть желание создать свои Нью-Васюки = Увы, Украина не относится к лидерам практически ни по одному показателю, кроме, возможно, экспорту трудовых ресурсов = Некоторое время назад был реально шокирован Практически единственная страна с положительным ростом населения из крупных - Нигерия http://www.statdata.ru/10-samih-bolshih ... -naseleniu = Вот по лидерам там интересно Если такие темпы сохранятся, тогда, ориентировочно, в 2021-2024 году Индия выйдет на 1 место по населению в мире.
yama написав:час базарів пройшов ще років зо 6 назад ...зараз це все потроху сходить на нівець
На Привозе всегда много народу, а перед праздниками вообще столпотворение. Разве может убогое АТБ или Сильпо сравнится с настоящим базаром )))
Тільки недавно приїхав з Ріміні... Який там базар з морепродуктами, м’ясними рядами... А ряди продавців овочами і фруктами неначе картинка з раю... Приємно було, що багато продавців наші українці! Львівянин зробив мені знижку за цілу ногу хамона 30% і прибрав з неї кістки... Щиро радів земляку! А в Одесі я завжди коли буваю, то відвідую Привоз... Неповторна атмосфера! І так вже років з 40! Пам’ятаю як при Союзі там купували корейську моркву і копчені кури... Зараз купуємо калкан, креветки і рапани... думаю, що Привоз буде популярним завжди!