Додано: Суб 03 сер, 2019 11:26

buratinyo написав: somilitark написав: Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!

13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..

А что случилось в июле? ???

Как возмещение стало всего 10.4 ярда?

Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.

10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((

Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2??? Чудеса на проводе продолжаются, возмещение НДС в июне 13.6 ярда, а в июле 10.4!!!!!13.6 это значит, что экспорт был на уровне 81.6 ярдов гривен,курс был в июне выше 26,выходит 3.1 ярдов у.е, нам сказали что экспорт был 3.3,поверим. ..А что случилось в июле? ???Как возмещение стало всего 10.4 ярда?Или его тупо не возвращали, хотя денег у правительства валом,т.е. сомнительно,выходит самый плохой вариант, его тупо некому возвращать ибо экспорта банально не было.10.4 ярда это экспорт на 62.4 ярда гривен ,возьмём средний на уровне 25.5,выходит мы продали на 2.44 ярда у.е. , если импорт толком не упал,а в июне было 4.6,то выходит что курс должен быть далеко за 40,для баланса((((Вот такие чудеса поперли, можно понять НБУ, он при полной опе взял всех на понт курсом 25 и у него получилось, но что делать дальше,звать ежемесячно нерезов на ярд или лучшие 2???

Скорее всего НДС стало не кому возвращать. Падение объемов экспорта в целом вызвано ревальвацией гривны, получившейся за счет значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине. Скорее всего НДС стало не кому возвращать. Падение объемов экспорта в целом вызвано ревальвацией гривны, получившейся за счет значительных продаж ОВГЗ иностранным Спекулянтам или нашим олигархам по типу г-на Порошенко через офф-шоры. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.

Плюсанул.Насчет монопольных цен вы в десятку попали.Курс валют в Украине и успешность разгребания навозных куч и мусорных свалок, оставленных мародерами будет зависеть от того с какого конца начнут.Если начнут с декларирования доходов граждан и амнистии теневого капитала -страна не перестанет быть дойной коровой для небольшого процента доярок.Выдоенные до предела украинцы никогда не смогут стать реальным средним классом.Если начнут хоть на 20% разбираться с фактическими монополиями - тогда есть шанс войти в историю.А монополии и бандитский олигархизм ( чисто украинское изобретение) - у нас кругом куда не плюнь.И это даже не только лишь энергопродукты Ахметова-Порошенка, а все.Даже такая мелочь как МАФы в Киеве - где то мельком слышал,что вроде бы держатель, оседлавший этот рынок в новой команде.Монополии везде от самых мелких рынков до самых крупных.Возьмем ту же табачку, сигареты по идее должны были бы быть мощным наполнителем госбюджета, а оптовая табачка многие годы в руках монопольного русского бизнеса, который всем кто хочет поучавствовать в украинском рынке вырисовывает линию, шаг влево,шаг вправо и т.п. Минимальные розничные цены на табачку - это русским табачникам так украинский парламент подыгрывает все годы.Так что кроме ДТЕК,Метинвест есть ещеи Мироновский хлебопродукт куриного короля Косюка, которого так щедро спонсировал украинский народ несколько лет через прежнюю Раду фантастическими субсидиями,и Киевстар,и Эпицентр ( опять в Раде собственник-наш мудрый народ помог),и Авангард Бахматюка,и Ostchem Фирташа ( преступник по американским меркам, и успешный честный бизнесмен по украинским),и Мегаполис - тот самый русский табачный бизнес ,оседлавший наверное 90% украинского оптового рынка и диктующий Украине как ей работать в сфере сигарет,и МАУ Коломойского и много чего еще вкусненького.Ринат Ахметов,Игорь Коломойскийи Дмитрий Фирташ.По сути, это три источника несправедливой конкуренции,использования админресурса или доминирующего положения на рынке.Каждый из них содержит по телеканалу, или по нескольку. В случае, когда интересы собственника нарушаются, телеканалы используются, как инструмент давления на государство или конкурента, а также – для формирования нужного восприятия у населения.Вот где ключ от квартиры -где деньги лежат !!!!!!!, а не в карманах граждан,и так выдоенных досуха прежней властью, так что уже разбегаться по миру начали толпами.Страна непуганных олигархов.И пугать их пока никто и не думает на моменте.Зато поиграть в Европу -типа о декларировании граждан побалакать,или гривну реально стоящую не меньше 27-28 на моментена 25 загнать спекуляциями с бумагами - это запросто.Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна, и направление в какой-то момент (даже несмотря на 28-летнее растаскивание по Латино-американской модели и пятилетнее мародерство) к направлению "двадцатки" все еще возможно.Но для этого нужны не понты, а понимание ситуации и желание ее разрешить.А пока что,на сегодняшний день гривна - переоценена.