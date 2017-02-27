nexys32 написав:

yama, вы понятия не имеете как работает рынок. наслушались некоторых "умных" политиков о плохих "перекупов". Я имею отношение к продаже мяса на рынке (Львов). 1) Спросите будет вам какой-нибудь рынок давать в аренду робочее место(а оно и есть робочее место) рандомному человеку 1 раз в год чтоб он продал свою ОДНУ единственную скотину? Нет не будет, это бизнес. (так рынок не заработает) 2) Один продавец на рынке продает где-то 1-3 теля\бычка в день (по празникам 3, а так гдет 1-2) 3) на самом деле продавец это даже не перекуп, а перекуп у перекупа. (того кто каждый день ездит по селам и у селян скупает животину) 4) и даже при таком порядке продаж продавец зарабатывает в лучшем случаее 700-900 доларов в месяц. Так что забудте то что вам несут популисты аля Тимошенко, нет никаких подлых перекупив которые давят бедных селян.