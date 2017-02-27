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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1703170417051706

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 251
вище 25.65
52%
130
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Львівянин зробив мені знижку за цілу ногу хамона 30% і прибрав з неї кістки...

У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:01

  nexys32 написав:yama, вы понятия не имеете как работает рынок. наслушались некоторых "умных" политиков о плохих "перекупов". Я имею отношение к продаже мяса на рынке (Львов). 1) Спросите будет вам какой-нибудь рынок давать в аренду робочее место(а оно и есть робочее место) рандомному человеку 1 раз в год чтоб он продал свою ОДНУ единственную скотину? Нет не будет, это бизнес. (так рынок не заработает) 2) Один продавец на рынке продает где-то 1-3 теля\бычка в день (по празникам 3, а так гдет 1-2) 3) на самом деле продавец это даже не перекуп, а перекуп у перекупа. (того кто каждый день ездит по селам и у селян скупает животину) 4) и даже при таком порядке продаж продавец зарабатывает в лучшем случаее 700-900 доларов в месяц. Так что забудте то что вам несут популисты аля Тимошенко, нет никаких подлых перекупив которые давят бедных селян.

Звісно що той яма не в курсі... Але й ви теж все трішки не повністю описали... Теж маю відношення до сільського господарства... І знаю всю кухню! Все у вас описано правильно, крім останнього речення... Я розумію, що втулити туди Тимошенко це як принести на весілля баян і не зіграти, але ще жодного разу не чув і не бачив перекупів, які ощасливили селянина своє закупівельною ціною чи правильно виставленими вагами! Ви прекрасно розумієте про що я! Можете назвати порядок цін у перекупів першої руки і ціни на Столичному ринку, я вже не кажу про Бесарабку чи Володимирівський... Ось тільки нещодавно дивився ціну на абрикоси в Києві від 60 до 90 гривень за кіло... І закупівельну ціну під хатами у бабок максимум 10 гривень за великі абрикоси! Про ціну за живу вагу свинини чи телятини можете ви сказати, якщо спеціаліст і навести ціну на м`ясо і сало на тому ж Столичному! До речі, для мого господарства не потрібні ніякі перекупи, ми маємо прямий контракт з великим виробником ковбасних виробів і ціну нам платять на 40-45 відсотків вищу ніж ті перекупи селянам! За великі обсяги, за плановість поставок, за якість!
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:04

Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:18

  zzzzzz написав:
В июле НДС возвращали за экспорт который был месяцем ранее в июне.
И я Сомик тебе об этом писал, но ты только себя читаешь.

Падение возврата НДС обусловлено падением экспорта в ИЮНЕ ( не в июле)

НБУ опубликовал статистику экспорта. В июне падение на 5,6% в годовом измерении. Причина падение экспорта металлургов на 21% в июне !!!

Евгений,спокойно,давайте подумаем вместе.
Автоматическое возмещение происходит до 30 ти дней .
Объём экспорта в мае 4.368 ярда,в гривнах это 115 ярдов,курс около 26.5,объём возмещения должен быть 1\6 от этих 115,почему всего навсего 13.4 ярда?
должно быть 19+?
В июне экспорт 3.3 ярда,т.е. в гривнах это 86 ярдов,возмещение 10.4,маловато будет(((
Помогите люди добрые,неужели не всем в нашей стране возмещают НДС?

Относительно ремонтов на маслобойнях,объём экспорта упал июнь к июню,какие могут быть вопросы?
Или в этом году пошли на ремонт,а в прошлом решили забить на это дело?
Судя по заявкам спрос оживился,неужели проснулись те которые ждут дна из дна?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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