У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
и это пройдет
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:01
Звісно що той яма не в курсі... Але й ви теж все трішки не повністю описали... Теж маю відношення до сільського господарства... І знаю всю кухню! Все у вас описано правильно, крім останнього речення... Я розумію, що втулити туди Тимошенко це як принести на весілля баян і не зіграти, але ще жодного разу не чув і не бачив перекупів, які ощасливили селянина своє закупівельною ціною чи правильно виставленими вагами! Ви прекрасно розумієте про що я! Можете назвати порядок цін у перекупів першої руки і ціни на Столичному ринку, я вже не кажу про Бесарабку чи Володимирівський... Ось тільки нещодавно дивився ціну на абрикоси в Києві від 60 до 90 гривень за кіло... І закупівельну ціну під хатами у бабок максимум 10 гривень за великі абрикоси! Про ціну за живу вагу свинини чи телятини можете ви сказати, якщо спеціаліст і навести ціну на м`ясо і сало на тому ж Столичному! До речі, для мого господарства не потрібні ніякі перекупи, ми маємо прямий контракт з великим виробником ковбасних виробів і ціну нам платять на 40-45 відсотків вищу ніж ті перекупи селянам! За великі обсяги, за плановість поставок, за якість!
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:04
Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:18
Евгений,спокойно,давайте подумаем вместе.
Автоматическое возмещение происходит до 30 ти дней .
Объём экспорта в мае 4.368 ярда,в гривнах это 115 ярдов,курс около 26.5,объём возмещения должен быть 1\6 от этих 115,почему всего навсего 13.4 ярда?
должно быть 19+?
В июне экспорт 3.3 ярда,т.е. в гривнах это 86 ярдов,возмещение 10.4,маловато будет(((
Помогите люди добрые,неужели не всем в нашей стране возмещают НДС?
Относительно ремонтов на маслобойнях,объём экспорта упал июнь к июню,какие могут быть вопросы?
Или в этом году пошли на ремонт,а в прошлом решили забить на это дело?
Судя по заявкам спрос оживился,неужели проснулись те которые ждут дна из дна?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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