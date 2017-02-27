У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
и это пройдет
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:01
Звісно що той яма не в курсі... Але й ви теж все трішки не повністю описали... Теж маю відношення до сільського господарства... І знаю всю кухню! Все у вас описано правильно, крім останнього речення... Я розумію, що втулити туди Тимошенко це як принести на весілля баян і не зіграти, але ще жодного разу не чув і не бачив перекупів, які ощасливили селянина своє закупівельною ціною чи правильно виставленими вагами! Ви прекрасно розумієте про що я! Можете назвати порядок цін у перекупів першої руки і ціни на Столичному ринку, я вже не кажу про Бесарабку чи Володимирівський... Ось тільки нещодавно дивився ціну на абрикоси в Києві від 60 до 90 гривень за кіло... І закупівельну ціну під хатами у бабок максимум 10 гривень за великі абрикоси! Про ціну за живу вагу свинини чи телятини можете ви сказати, якщо спеціаліст і навести ціну на м`ясо і сало на тому ж Столичному! До речі, для мого господарства не потрібні ніякі перекупи, ми маємо прямий контракт з великим виробником ковбасних виробів і ціну нам платять на 40-45 відсотків вищу ніж ті перекупи селянам! За великі обсяги, за плановість поставок, за якість!
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:04
Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:18
Евгений,спокойно,давайте подумаем вместе.
Автоматическое возмещение происходит до 30 ти дней .
Объём экспорта в мае 4.368 ярда,в гривнах это 115 ярдов,курс около 26.5,объём возмещения должен быть 1\6 от этих 115,почему всего навсего 13.4 ярда?
должно быть 19+?
В июне экспорт 3.3 ярда,т.е. в гривнах это 86 ярдов,возмещение 10.4,маловато будет(((
Помогите люди добрые,неужели не всем в нашей стране возмещают НДС?
Относительно ремонтов на маслобойнях,объём экспорта упал июнь к июню,какие могут быть вопросы?
Или в этом году пошли на ремонт,а в прошлом решили забить на это дело?
Судя по заявкам спрос оживился,неужели проснулись те которые ждут дна из дна?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:25
Зря вы так.
Нью Васюки это предыдущие пацаны из Рады строили, так достроились, что народ повалил за бугор "хоть тушкой,хоть чучелом".
Попытайтесь хотя бы сами в себе побороть комплекс меншовартости, вы не достойны того чтобы работать на 1 тыс.дол в месяц, а должны стремиться и иметь значительно больше.
В Киеве на 1 тыс. дол. даже более менее достойно не проживешь, да и в регионах в принципе также.
В такой стране как Украина средняя зарплата вполне может быть на уровне 1 тыс.евро "плюс",
а доходы малого бизнеса на уровне 7-8 тыс. евро,
даже с учетом того, что страна окупирована олигархами в отличие от всех стран ЕС.
Я не скажу ,что сейчас удачные мелкие бизнесмены, честно отпахавшие на становление собственных активов не имеют те же 7-8 тыс. евро в месяц, просто такие доходы должны стать нормой для мелкого бизнеса, а не исключениями из правил.
В айти-секторе неплохие доходы, знаю молодежь, которая на семью зарабатывает 4500 долларов в месяц, особо в стране не пошикуешь на такие деньги, квартиру премиум-класса, или авто премиум класса на такие доходы не купишь , но достойно питаться и достойно регулярно отдыхать на океане у них получается.
Ну и потенциал Украины - даже если на 20% прикроют схемы, страну ждет рост экономики и доходов.
Страна реально фантастическая.
Вторая экономика Союза, с соответствующим наследством.
Уникальное гео положение.
Уникальные транспортные возможности.
Уникальные ресурсы, едва ли не вся табличка Менделеева.
Образованное и трудолюбивое в общем население. И т .п.
Как говорит один блогер,новый нардеп:
В стране нет кризиса, они просто п-т ( тырят) наши деньги.
Посмотрим, смогут ли хотя бы на 20% перекрыть:
1.Таможню ( 5 млрд.дол. в год на блюдечке с золотой каемочкой по иссследованию немецких экспертов)
2.Газовые схемы ( даже в Раде озвучивались потери от этих схем - 3 млрд.дол в год)
Уже сейчас Нафтогаз заявил, что может начать брать газ напрямую из России,это значит, что скомуниздить деньги как при при словацком газе из России и белоруском угле из Донецка будет намного труднее.
Предыдущие пацаны тупо мародерствовали на этом и впаривали ересь лекторату.
3.Водка,сигареты ,это еще млрд.дол . в год
4.Энерго-схемы, зеленые тарифы ,освождение от налогов при импорте при поставках оборудывания через границу и т.п. - еще миллиарды дол.
5.Офшоры,трансферное ценообразование - там вообще целая стая миллиардов долларов валяется.
Продолжать можно бесконечно.
Понятно, что никто реально принимать меры по отношению к олигархам не будет, но даже 20% прикрутить схемы - будет огромный эффект со временем.
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:28
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:42
как раз к добру - мне на той неделе опять ОВГЗ тариться, а гривны нет уже!
Пірнач у гривню з доларового трампліну!
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:46
Надходження до звед. бюджету перевищили минулорічні на 16,6%
За січень-липень 2019 року до зведеного бюджету зібрано майже 717,7 млрд грн податків і зборів, які контролюються ДФС. Про це йдеться у повідомленні Держслужби.
Як зазначається, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 16,6%, або на 102,4 млрд гривень.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:20
Ну от бачите. А який висновок? Пірнаймо у гривню на усі рочки так на 2-3 і все буде у шоколаді, при чому не у Рошенівському, а у справжньому швейцарському!!
Пірнач у гривню з доларового трампліну!
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