Додано: Суб 03 сер, 2019 15:25

ЧИА написав: Автор77 написав: Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна

Видать, прельщают лавры Бендера и есть желание создать свои Нью-Васюки

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Увы, Украина не относится к лидерам практически ни по одному показателю, кроме, возможно, экспорту трудовых ресурсов

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Некоторое время назад был реально шокирован

Практически единственная страна с положительным ростом населения из крупных -

Нигерия

http://www.statdata.ru/10-samih-bolshih ... -naseleniu

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Вот по лидерам там интересно

Если такие темпы сохранятся, тогда, ориентировочно, в 2021-2024 году Индия выйдет на 1 место по населению в мире. Видать, прельщают лавры Бендера и есть желание создать свои Нью-ВасюкиУвы, Украина не относится к лидерам практически ни по одному показателю, кроме, возможно, экспорту трудовых ресурсовНекоторое время назад был реально шокированПрактически единственная страна с положительным ростом населения из крупных -НигерияВот по лидерам там интересноЕсли такие темпы сохранятся, тогда, ориентировочно, в 2021-2024 году Индия выйдет на 1 место по населению в мире.

Зря вы так.Нью Васюки это предыдущие пацаны из Рады строили, так достроились, что народ повалил за бугор "хоть тушкой,хоть чучелом".Попытайтесь хотя бы сами в себе побороть комплекс меншовартости, вы не достойны того чтобы работать на 1 тыс.дол в месяц, а должны стремиться и иметь значительно больше.В Киеве на 1 тыс. дол. даже более менее достойно не проживешь, да и в регионах в принципе также.В такой стране как Украина средняя зарплата вполне может быть на уровне 1 тыс.евро "плюс",а доходы малого бизнеса на уровне 7-8 тыс. евро,даже с учетом того, что страна окупирована олигархами в отличие от всех стран ЕС.Я не скажу ,что сейчас удачные мелкие бизнесмены, честно отпахавшие на становление собственных активов не имеют те же 7-8 тыс. евро в месяц, просто такие доходы должны стать нормой для мелкого бизнеса, а не исключениями из правил.В айти-секторе неплохие доходы, знаю молодежь, которая на семью зарабатывает 4500 долларов в месяц, особо в стране не пошикуешь на такие деньги, квартиру премиум-класса, или авто премиум класса на такие доходы не купишь , но достойно питаться и достойно регулярно отдыхать на океане у них получается.Ну и потенциал Украины - даже если на 20% прикроют схемы, страну ждет рост экономики и доходов.Страна реально фантастическая.Вторая экономика Союза, с соответствующим наследством.Уникальное гео положение.Уникальные транспортные возможности.Уникальные ресурсы, едва ли не вся табличка Менделеева.Образованное и трудолюбивое в общем население. И т .п.Как говорит один блогер,новый нардеп:В стране нет кризиса, они просто п-т ( тырят) наши деньги.Посмотрим, смогут ли хотя бы на 20% перекрыть:1.Таможню ( 5 млрд.дол. в год на блюдечке с золотой каемочкой по иссследованию немецких экспертов)2.Газовые схемы ( даже в Раде озвучивались потери от этих схем - 3 млрд.дол в год)Уже сейчас Нафтогаз заявил, что может начать брать газ напрямую из России,это значит, что скомуниздить деньги как при при словацком газе из России и белоруском угле из Донецка будет намного труднее.Предыдущие пацаны тупо мародерствовали на этом и впаривали ересь лекторату.3.Водка,сигареты ,это еще млрд.дол . в год4.Энерго-схемы, зеленые тарифы ,освождение от налогов при импорте при поставках оборудывания через границу и т.п. - еще миллиарды дол.5.Офшоры,трансферное ценообразование - там вообще целая стая миллиардов долларов валяется.Продолжать можно бесконечно.Понятно, что никто реально принимать меры по отношению к олигархам не будет, но даже 20% прикрутить схемы - будет огромный эффект со временем.