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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1703170417051706

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 251
вище 25.65
52%
130
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Львівянин зробив мені знижку за цілу ногу хамона 30% і прибрав з неї кістки...

У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:01

  nexys32 написав:yama, вы понятия не имеете как работает рынок. наслушались некоторых "умных" политиков о плохих "перекупов". Я имею отношение к продаже мяса на рынке (Львов). 1) Спросите будет вам какой-нибудь рынок давать в аренду робочее место(а оно и есть робочее место) рандомному человеку 1 раз в год чтоб он продал свою ОДНУ единственную скотину? Нет не будет, это бизнес. (так рынок не заработает) 2) Один продавец на рынке продает где-то 1-3 теля\бычка в день (по празникам 3, а так гдет 1-2) 3) на самом деле продавец это даже не перекуп, а перекуп у перекупа. (того кто каждый день ездит по селам и у селян скупает животину) 4) и даже при таком порядке продаж продавец зарабатывает в лучшем случаее 700-900 доларов в месяц. Так что забудте то что вам несут популисты аля Тимошенко, нет никаких подлых перекупив которые давят бедных селян.

Звісно що той яма не в курсі... Але й ви теж все трішки не повністю описали... Теж маю відношення до сільського господарства... І знаю всю кухню! Все у вас описано правильно, крім останнього речення... Я розумію, що втулити туди Тимошенко це як принести на весілля баян і не зіграти, але ще жодного разу не чув і не бачив перекупів, які ощасливили селянина своє закупівельною ціною чи правильно виставленими вагами! Ви прекрасно розумієте про що я! Можете назвати порядок цін у перекупів першої руки і ціни на Столичному ринку, я вже не кажу про Бесарабку чи Володимирівський... Ось тільки нещодавно дивився ціну на абрикоси в Києві від 60 до 90 гривень за кіло... І закупівельну ціну під хатами у бабок максимум 10 гривень за великі абрикоси! Про ціну за живу вагу свинини чи телятини можете ви сказати, якщо спеціаліст і навести ціну на м`ясо і сало на тому ж Столичному! До речі, для мого господарства не потрібні ніякі перекупи, ми маємо прямий контракт з великим виробником ковбасних виробів і ціну нам платять на 40-45 відсотків вищу ніж ті перекупи селянам! За великі обсяги, за плановість поставок, за якість!
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:04

Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:18

  zzzzzz написав:
В июле НДС возвращали за экспорт который был месяцем ранее в июне.
И я Сомик тебе об этом писал, но ты только себя читаешь.

Падение возврата НДС обусловлено падением экспорта в ИЮНЕ ( не в июле)

НБУ опубликовал статистику экспорта. В июне падение на 5,6% в годовом измерении. Причина падение экспорта металлургов на 21% в июне !!!

Евгений,спокойно,давайте подумаем вместе.
Автоматическое возмещение происходит до 30 ти дней .
Объём экспорта в мае 4.368 ярда,в гривнах это 115 ярдов,курс около 26.5,объём возмещения должен быть 1\6 от этих 115,почему всего навсего 13.4 ярда?
должно быть 19+?
В июне экспорт 3.3 ярда,т.е. в гривнах это 86 ярдов,возмещение 10.4,маловато будет(((
Помогите люди добрые,неужели не всем в нашей стране возмещают НДС?

Относительно ремонтов на маслобойнях,объём экспорта упал июнь к июню,какие могут быть вопросы?
Или в этом году пошли на ремонт,а в прошлом решили забить на это дело?
Судя по заявкам спрос оживился,неужели проснулись те которые ждут дна из дна?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:50

Что-то черный рынок вверх полетел. Не к добру.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 15:25

  ЧИА написав:
  Автор77 написав:Повторюсь ,Украина потенциально фантастически богатейшая страна

Видать, прельщают лавры Бендера и есть желание создать свои Нью-Васюки
=
Увы, Украина не относится к лидерам практически ни по одному показателю, кроме, возможно, экспорту трудовых ресурсов
=
Некоторое время назад был реально шокирован
Практически единственная страна с положительным ростом населения из крупных -
Нигерия
http://www.statdata.ru/10-samih-bolshih ... -naseleniu
=
Вот по лидерам там интересно
Если такие темпы сохранятся, тогда, ориентировочно, в 2021-2024 году Индия выйдет на 1 место по населению в мире.



Зря вы так.

Нью Васюки это предыдущие пацаны из Рады строили, так достроились, что народ повалил за бугор "хоть тушкой,хоть чучелом".

Попытайтесь хотя бы сами в себе побороть комплекс меншовартости, вы не достойны того чтобы работать на 1 тыс.дол в месяц, а должны стремиться и иметь значительно больше.

В Киеве на 1 тыс. дол. даже более менее достойно не проживешь, да и в регионах в принципе также.

В такой стране как Украина средняя зарплата вполне может быть на уровне 1 тыс.евро "плюс",
а доходы малого бизнеса на уровне 7-8 тыс. евро,
даже с учетом того, что страна окупирована олигархами в отличие от всех стран ЕС.

Я не скажу ,что сейчас удачные мелкие бизнесмены, честно отпахавшие на становление собственных активов не имеют те же 7-8 тыс. евро в месяц, просто такие доходы должны стать нормой для мелкого бизнеса, а не исключениями из правил.

В айти-секторе неплохие доходы, знаю молодежь, которая на семью зарабатывает 4500 долларов в месяц, особо в стране не пошикуешь на такие деньги, квартиру премиум-класса, или авто премиум класса на такие доходы не купишь , но достойно питаться и достойно регулярно отдыхать на океане у них получается.

Ну и потенциал Украины - даже если на 20% прикроют схемы, страну ждет рост экономики и доходов.

Страна реально фантастическая.
Вторая экономика Союза, с соответствующим наследством.
Уникальное гео положение.
Уникальные транспортные возможности.
Уникальные ресурсы, едва ли не вся табличка Менделеева.
Образованное и трудолюбивое в общем население. И т .п.

Как говорит один блогер,новый нардеп:

В стране нет кризиса, они просто п-т ( тырят) наши деньги.

Посмотрим, смогут ли хотя бы на 20% перекрыть:
1.Таможню ( 5 млрд.дол. в год на блюдечке с золотой каемочкой по иссследованию немецких экспертов)

2.Газовые схемы ( даже в Раде озвучивались потери от этих схем - 3 млрд.дол в год)

Уже сейчас Нафтогаз заявил, что может начать брать газ напрямую из России,это значит, что скомуниздить деньги как при при словацком газе из России и белоруском угле из Донецка будет намного труднее.

Предыдущие пацаны тупо мародерствовали на этом и впаривали ересь лекторату.

3.Водка,сигареты ,это еще млрд.дол . в год

4.Энерго-схемы, зеленые тарифы ,освождение от налогов при импорте при поставках оборудывания через границу и т.п. - еще миллиарды дол.

5.Офшоры,трансферное ценообразование - там вообще целая стая миллиардов долларов валяется.

Продолжать можно бесконечно.

Понятно, что никто реально принимать меры по отношению к олигархам не будет, но даже 20% прикрутить схемы - будет огромный эффект со временем.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 15:28

somilitark

НДС до 30 дней возвращают 5-15% экспортеам, все остальным дольше.
Вот таблица.

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 15:42

  hxbbgaf написав:Что-то черный рынок вверх полетел. Не к добру.
как раз к добру - мне на той неделе опять ОВГЗ тариться, а гривны нет уже! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 15:46

Надходження до звед. бюджету перевищили минулорічні на 16,6%

За січень-липень 2019 року до зведеного бюджету зібрано майже 717,7 млрд грн податків і зборів, які контролюються ДФС. Про це йдеться у повідомленні Держслужби.
Як зазначається, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 16,6%, або на 102,4 млрд гривень.
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/03/38613119/
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:20

  KIM30 написав:За січень-липень 2019 року до зведеного бюджету зібрано майже 717,7 млрд грн податків і зборів, які контролюються ДФС. Про це йдеться у повідомленні Держслужби.
Як зазначається, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 16,6%, або на 102,4 млрд гривень.
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/03/38613119/
Ну от бачите. А який висновок? Пірнаймо у гривню на усі рочки так на 2-3 і все буде у шоколаді, при чому не у Рошенівському, а у справжньому швейцарському!! :) :)
asti
 
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