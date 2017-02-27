Автор77 написав:В такой стране как Украина средняя зарплата вполне может быть на уровне 1 тыс.евро "плюс", а доходы малого бизнеса на уровне 7-8 тыс. евро, даже с учетом того, что страна окупирована олигархами в отличие от всех стран ЕС.
Я не скажу ,что сейчас удачные мелкие бизнесмены, честно отпахавшие на становление собственных активов не имеют те же 7-8 тыс. евро в месяц, просто такие доходы должны стать нормой для мелкого бизнеса, а не исключениями из правил.
... перенесу з іншої гілки сюди..... - якраз в тему!
Долярчик написав:
akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...
...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити - пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу? ... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той! - чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок? Дякую!
п. с. ...от, ніби, я, від простого пересічного роботяги "відірвався", але до "лендлорда" ще(покищо) не дотягнув... - а так, то би мав що продати і гайда під тепле сонечко Туреччини - а так, то, навіть, не знаю, що самому собі порадити...?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
приймачок, почитай название ветки. шевеля губами. и почисти за собой сам.
тут много новых людей пишет и читает. захотят еще, по доброте душевной, советы тебе, попрошайке жалкому, давать. а ты им в ответ: "це мені не підходить", "тут я нічого не розумію", "давайте щось понятніше розповідайте", "всі такі розумні, а сказати нічого не можете"... так что какой, нафиг, игнор? за тобой тут нужен присмотр, я тебе обещал. помнишь?