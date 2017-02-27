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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1704170517061707

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 251
вище 25.65
52%
130
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:43

"... як би ви знали паничі..." ©®™

  Автор77 написав:В такой стране как Украина средняя зарплата вполне может быть на уровне 1 тыс.евро "плюс",
а доходы малого бизнеса на уровне 7-8 тыс. евро,
даже с учетом того, что страна окупирована олигархами в отличие от всех стран ЕС.

Я не скажу ,что сейчас удачные мелкие бизнесмены, честно отпахавшие на становление собственных активов не имеют те же 7-8 тыс. евро в месяц, просто такие доходы должны стать нормой для мелкого бизнеса, а не исключениями из правил.

... перенесу з іншої гілки сюди..... - якраз в тему!
  Долярчик написав:
  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!
- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?
Дякую!

п. с.
.... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:
1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )
2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки!
...отаке....
- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™ :)


п. с.
...от, ніби, я, від простого пересічного роботяги "відірвався", але до "лендлорда" ще(покищо) не дотягнув... - а так, то би мав що продати і гайда під тепле сонечко Туреччини :)
- а так, то, навіть, не знаю, що самому собі порадити...? :roll:
:?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ворогів попрошу не коментувати допис вище :mrgreen:
- цікавлять думки/коменти лише адекватів! :!: :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:03

Долярчик Ніхто не знає, як воно далі буде, особливо поки тривають розстановки фігур при владі. Найближчим часом точно нічого на краще не зміниться.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:25

  Долярчик написав:... ворогів попрошу не коментувати допис вище :mrgreen:
- цікавлять думки/коменти лише адекватів! :!: :P

попрошайка, ты задолбал таскать сюда своё говнецо с разных веток
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:32

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... ворогів попрошу не коментувати допис вище :mrgreen:
- цікавлять думки/коменти лише адекватів! :!:

попрошайка, ты задолбал таскать сюда своё говнецо с разных веток

... ну ж написано було: "...думки лише адекватів" :!:

п. с.
.. і взагалі, мене цілий тиждень тут не було! - і сьогодні написав тут лише 3 дописи(включно з цим) - а ти вже кажеш "задовбав" :?:

... натисни чудодійну кнопку "ігнор", раз слабенькі нервішки :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:40

приймачок, почитай название ветки.
шевеля губами.
и почисти за собой сам.

тут много новых людей пишет и читает.
захотят еще, по доброте душевной, советы тебе, попрошайке жалкому, давать.
а ты им в ответ: "це мені не підходить", "тут я нічого не розумію", "давайте щось понятніше розповідайте", "всі такі розумні, а сказати нічого не можете"...
так что какой, нафиг, игнор?
за тобой тут нужен присмотр, я тебе обещал. помнишь?

так что не мусоль клавиатуру и вали к акурту.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... на вихідних - дозволяв навіть, сам ДС!(земля пухом)

- і "про бізнес" - це і є частково про валюту...
- не про яйця ж :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:49

ты возьми у тёщи денег и получи платную консультацию про свой контейнер на рынке.
а-то привык тут на шару выпытывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 1704170517061707
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