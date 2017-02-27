Додано: Суб 03 сер, 2019 17:40

приймачок, почитай название ветки.

шевеля губами.

и почисти за собой сам.



тут много новых людей пишет и читает.

захотят еще, по доброте душевной, советы тебе, попрошайке жалкому, давать.

а ты им в ответ: "це мені не підходить", "тут я нічого не розумію", "давайте щось понятніше розповідайте", "всі такі розумні, а сказати нічого не можете"...

так что какой, нафиг, игнор?

за тобой тут нужен присмотр, я тебе обещал. помнишь?



так что не мусоль клавиатуру и вали к акурту.

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