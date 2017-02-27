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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1705170617071708

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 251
вище 25.65
52%
130
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
44
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:34

  Долярчик написав:... ворогів попрошу не коментувати допис вище :mrgreen:
- цікавлять думки/коменти лише адекватів! :!: :P



У вашому випадку мікробізнесу є лише два варіанти.

Варіант розвивати його мабуть відпадає по причині поки що відсутності платоспроможної клієнтської бази, пів-України на поляки звалили, або ще гірше - до Москви.

А перевчитися або довчитися як це молодь зараз робить мабуть пізно по віку.

Так що перший варіант - пошукати високооплачувану роботу, якийсь торговельний представник якоїсь поважної фірми з брендом можливо,ну це так просто припущення, мені тяжко взагалі сказати де зараз добре платять по найму крім ай-ті молоді.

Це при Ющенку було просто - пішов в магазин продавцем, не в самій відомій фірмі продавати телевізори ,пралки та холодильники і 2 тис. баксів запросто в кишені щомісяця,мої знайомі чоловік та жінка працювали в дрібному маркеті електроніки, мали 4 тис. баксів на сім"ю щомісяця, причому просто продавці, навіть не менеджери.

Варіант другий - мабуть більше вам підійде - зараз ,після п"ятирічного розгрому триматися в мікро-сфері на плаву, не в збиток це вже добре,обнадійливо, значить ви добре орієнтуєтесь в своїй сфері раз втрималися в такому бардаку та мародерстві.

Так що виходить тільки триматися та сподіватися на краще, на позитив після того як частину му-даків народ погнав як скажених тварин.

Кардинальних змін звичайно не буде, олігархічна система на відміну від 100% інших країн Європи так і буде видоювати населення та ресурси, але щось та й може зміниться.

А будь-які зміни ,навіть зовсім елементарні, як два плюс два,
принесуть пожвавлення економіки,
часткове повернення або принаймі незбільшення відтоку вашої потенційної споживацької бази,
можливо в майбутньому стабілізацію курсу національної валюти ,
а отже і збільшення платоспроможності населення ,
а далі по мультиплікаційному ефекту - гідні доходи дрібному , середньому бізнесу.
Великому монопольно-офшорному бізнесу в принципі похрін і зміни , і курси валют, він розлігся як свиня на апельсинах та чавкає.
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