Додано: Суб 03 сер, 2019 18:34

Долярчик написав: ... ворогів попрошу не коментувати допис вище

- цікавлять думки/коменти лише адекватів! ... ворогів попрошу не коментувати допис вище- цікавлять думки/коменти лише адекватів!

У вашому випадку мікробізнесу є лише два варіанти.Варіант розвивати його мабуть відпадає по причині поки що відсутності платоспроможної клієнтської бази, пів-України на поляки звалили, або ще гірше - до Москви.А перевчитися або довчитися як це молодь зараз робить мабуть пізно по віку.Так що перший варіант - пошукати високооплачувану роботу, якийсь торговельний представник якоїсь поважної фірми з брендом можливо,ну це так просто припущення, мені тяжко взагалі сказати де зараз добре платять по найму крім ай-ті молоді.Це при Ющенку було просто - пішов в магазин продавцем, не в самій відомій фірмі продавати телевізори ,пралки та холодильники і 2 тис. баксів запросто в кишені щомісяця,мої знайомі чоловік та жінка працювали в дрібному маркеті електроніки, мали 4 тис. баксів на сім"ю щомісяця, причому просто продавці, навіть не менеджери.Варіант другий - мабуть більше вам підійде - зараз ,після п"ятирічного розгрому триматися в мікро-сфері на плаву, не в збиток це вже добре,обнадійливо, значить ви добре орієнтуєтесь в своїй сфері раз втрималися в такому бардаку та мародерстві.Так що виходить тільки триматися та сподіватися на краще, на позитив після того як частину му-даків народ погнав як скажених тварин.Кардинальних змін звичайно не буде, олігархічна система на відміну від 100% інших країн Європи так і буде видоювати населення та ресурси, але щось та й може зміниться.А будь-які зміни ,навіть зовсім елементарні, як два плюс два,принесуть пожвавлення економіки,часткове повернення або принаймі незбільшення відтоку вашої потенційної споживацької бази,можливо в майбутньому стабілізацію курсу національної валюти ,а отже і збільшення платоспроможності населення ,а далі по мультиплікаційному ефекту - гідні доходи дрібному , середньому бізнесу.Великому монопольно-офшорному бізнесу в принципі похрін і зміни , і курси валют, він розлігся як свиня на апельсинах та чавкає.