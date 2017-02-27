Долярчик написав:... ворогів попрошу не коментувати допис вище - цікавлять думки/коменти лише адекватів!
У вашому випадку мікробізнесу є лише два варіанти.
Варіант розвивати його мабуть відпадає по причині поки що відсутності платоспроможної клієнтської бази, пів-України на поляки звалили, або ще гірше - до Москви.
А перевчитися або довчитися як це молодь зараз робить мабуть пізно по віку.
Так що перший варіант - пошукати високооплачувану роботу, якийсь торговельний представник якоїсь поважної фірми з брендом можливо,ну це так просто припущення, мені тяжко взагалі сказати де зараз добре платять по найму крім ай-ті молоді.
Це при Ющенку було просто - пішов в магазин продавцем, не в самій відомій фірмі продавати телевізори ,пралки та холодильники і 2 тис. баксів запросто в кишені щомісяця,мої знайомі чоловік та жінка працювали в дрібному маркеті електроніки, мали 4 тис. баксів на сім"ю щомісяця, причому просто продавці, навіть не менеджери.
Варіант другий - мабуть більше вам підійде - зараз ,після п"ятирічного розгрому триматися в мікро-сфері на плаву, не в збиток це вже добре,обнадійливо, значить ви добре орієнтуєтесь в своїй сфері раз втрималися в такому бардаку та мародерстві.
Так що виходить тільки триматися та сподіватися на краще, на позитив після того як частину му-даків народ погнав як скажених тварин.
Кардинальних змін звичайно не буде, олігархічна система на відміну від 100% інших країн Європи так і буде видоювати населення та ресурси, але щось та й може зміниться.
А будь-які зміни ,навіть зовсім елементарні, як два плюс два, принесуть пожвавлення економіки, часткове повернення або принаймі незбільшення відтоку вашої потенційної споживацької бази, можливо в майбутньому стабілізацію курсу національної валюти , а отже і збільшення платоспроможності населення , а далі по мультиплікаційному ефекту - гідні доходи дрібному , середньому бізнесу. Великому монопольно-офшорному бізнесу в принципі похрін і зміни , і курси валют, він розлігся як свиня на апельсинах та чавкає.
Alex2007 написав:Офіційний курс гривні, Год к году укрепление гривны составило 82 копейки.
Интересно, мы увидим в этом году расхождение-укрепление год к году 2 или 2,5 грн? или 3 ? Пора петицию Зеле писать, чтоб завязывал с курсом.
С курсом надо реально работать Было бы правильным к НГ опустить до 23, а к июню поднять до 36
Было бы правильно зафиксироваться на отметке 26,50 - 27,50, думаю всех такой курс бы устраивал. Осенью-зимой 27,30 -27,50, весна-лето 26,30-26,50[/quote] Не всіх! Ніколи не розумів людей, які за всіх розписуються, та ще й так безапеляційно!
buratinyo написав:. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.
Это какой-то воинствующий бред. Электроэнергия для пром потребителей у нас дешевле, чем даже в Болгарии, а относительно, скажем, Скандинавии, так втрое дешевле. Топливо дешевле европейского примерно в полтора раза. Намного ниже издержки на зарплату, аренду и пр составляющие себестоимости.
Вот, костян сейчас поймет, что имея некоторые конкурентные преимущества Украина пасет задних в вопросах экспорта товаров с высокой добавочной стоимостью. Вопрос - почему? Вероятно он уже понял как политические решения Порошенко лично подписать невыгодное в целом экономическое соглашение привело к падению экономической мощи крупнейшей страны в Европе?
Теперь далее. Монопольные цены и максимальные цены в мире все таки совершенно разные вещи. Как и многие юристы костян плавает в понимании понятий.
https://axiomplus.com.ua/news/tarifyi-d ... dpriyatiy/ Как видим это тарифы по областям Украины за 2018 год. За киловат чуть больше 8 центов 2,13/26=$0,082 в Харьковской области. Есть и дороже, смотрите сами. В целом ставки от 7 до 9,7 центов за киловатт. И это в стране, добывающую электроэнергию самым дешевым известным способом в мире - на атомных станциях.
https://www.globalpetrolprices.com/Bulg ... ty_prices/ Теперь про Болгарию, где стоимость электроэнергии $0,13 согласно выше найденной ссылки. А Болгария ведь имеет одну несчастную атомную станцию, которая уже полностью исчерпала свой ресурс и которую пытаются безуспешно пока заменить на новую. А новую стоили-строили, но так и не достроили. Поэтому налицо скорая и давно ожидаемая проблема с энергообеспечением. Следовательно цена в Болгарии выше украинской по довольно веским причинам. Более того ВВП на душу населения в Болгарии (очень бедной стране из ваших слов) 22700 долларов, а в Украине только 8300 долларов за год. Данные из википедии. Следовательно цена на электроэнергию там может быть формально поднята и достичь к примеру 8*22700/8300=22 центов, что формально соответствует украинской на сегодня. Но правительство, а вернее антимонопольный комитет Болгарии этого не допускает и сохраняет цену 13 центов. И правильно делает.
Смотрим далее. Выберем страну из любимой вами Скандинавии, к примеру Швецию, где существенная часть электроэнергии тратится на обогрев в течение года и стоимость ее составляет 20 центов за киловатт. Эта страна имеет ВВП на душу населения в размере 40400 долларов США. Получается, что формально страна вполне могла бы жить при цене цене электроэнергии 8*40400/8300=39 центов за киловатт, которая соответствует украинской!!! Но и они не хотят и платят только половину!!!
Мы также можем посчитать адекватную индикативную цену на электроэнергию для Украины, если возьмем в качестве исходных данных ВВП и цену на электроэнергию для Швеции и ВВП Украины. Получаем, что формально для нас так называемая шведская цена на электричество должна равняться 20*8300/40400=4,1 цента за киловатт. Т.е. чтобы каждый мог почувствовать себя шведом в Украине достаточно антимонопольному комитете обеспечить цену на электроэнергию для предприятий в размере 4,1 цента за киловатт. Вот так, Карл.
А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 03 сер, 2019 23:43, всього редагувалось 1 раз.
спасибо ! я давно хотел название канала, но прошлый раз с Богданом таки лохонулись , НЕ ушел он в отставку - лично Президент опровергнул отставку Богдана . Так что очередная желтая пресса - этот ваш канал , только в популярном нынче формате не газеты, а горо называеться телеграм канал . Я уж было то обрадовался на самом деле поверил что США таки начали рулить Украиной прямо, а тут такой облом . И да я видел в этом плюсы , больше плюсов чем минусов.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html