Додано: Нед 04 сер, 2019 09:35

Для тих, хто з розміру відшкодованого ПДВ пробує зробити якісь висновки про розмір експорту:

1 розберіться спочатку коли саме НАСТАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ (підказка, існує маса підприємств, які ЕКСПОРТУЮТЬ також ІМПОРТУЮТЬ і РЕАЛІЗУЮТЬ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ і далеко не завжди мають право на відшкодування за експорт чи не на весь експорт)

2 що таке додаткова документальна перевірка експортних операцій, які претендують на відшкодування, коли починаються, скільки тривають, чим закінчуються

3 в яких випадках є право на відшкодування при імпорті і чого

4 які суми ПДВ відшкодовуються в результаті злочинних схем, прізвища кінцевих бенефіціарів таких дій чи можуть вони розраховувати на продовження банкету

П.С. ПДВ це найкорупційніший і найкримінальніший елемент нашої податкової системи і якщо в системі відбудуться зміни то в механізмі і процесі нарахування-відшкодування ПДВ також. Як мінімум зараз міняється "господар гори" і тут і ще не скоро все стане гладко і як колись.

П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.