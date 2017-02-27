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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1706170717081709

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 252
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
44
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:29

  orest написав:Правильні зміни мали б перекрити контрабанду китайського полімерного ширпотребу і тд, введення касових апаратів, повний облік і оподаткування і тд...
Це, звісно, дуже добре, але не для долярчиків...

Оподаткування нужно начинать с офшоров, а не с "мелочи пузатой".

Во многих странах "мелочь пузатая" вообще не платит налоги, или получает возвраты и компенсации. Плюс недавняя новость из Польши, например.

У нас будут требовать уплаты НДС и подоходного у бабушки торгующей своей картошкой, а заводы-пароходы, и скоро наверно и земля, - будут переписываться из Бермудских островов на Маршалловы, и наоборот. Естественно без уплаты и копейки налогов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:59

  Вкладчик1234 написав:
  orest написав:Правильні зміни мали б перекрити контрабанду китайського полімерного ширпотребу і тд, введення касових апаратів, повний облік і оподаткування і тд...
Це, звісно, дуже добре, але не для долярчиків...

Оподаткування нужно начинать с офшоров, а не с "мелочи пузатой".

Во многих странах "мелочь пузатая" вообще не платит налоги, или получает возвраты и компенсации. Плюс недавняя новость из Польши, например.

У нас будут требовать уплаты НДС и подоходного у бабушки торгующей своей картошкой, а заводы-пароходы, и скоро наверно и земля, - будут переписываться из Бермудских островов на Маршалловы, и наоборот. Естественно без уплаты и копейки налогов


Мелочь пузатая то под боком, а заводы-пароходы - "далеко", руки как обычно не дотягиваются ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:10

  rasmus написав:Мелочь пузатая то под боком, а заводы-пароходы - "далеко", руки как обычно не дотягиваются ....

ну да, конечно.
можно подумать, французский, итальянский или испанский собственник ходит под своим флагом :mrgreen:
только что-то я всё больше мальтийские и панамские флаги видел на торгашах.
это для популизма чувачок-Дауни тут испражняется.
мозгами-то понимает, но работа есть работа...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:16

  ЧИА написав:так что видим, что и на элитные сорта цена выросла не выше чем в 2 раза, отнюдь не в 3

Так и помидоров уже продать нужно меньше чтоб купить недвигу под жилье или коммерцию. Так что рост цен соизмерим.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:27

Оподаткування начнут с твоих сбережений. © Беня.
Зеля ж сказал, кто держит 10 000 долларов в манке, должны поделиться.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:09

  buratinyo написав:
  juristkostya написав:
  buratinyo написав:. Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.

Это какой-то воинствующий бред. Электроэнергия для пром потребителей у нас дешевле, чем даже в Болгарии, а относительно, скажем, Скандинавии, так втрое дешевле. Топливо дешевле европейского примерно в полтора раза. Намного ниже издержки на зарплату, аренду и пр составляющие себестоимости.


Вот, костян сейчас поймет, что имея некоторые конкурентные преимущества Украина пасет задних в вопросах экспорта товаров с высокой добавочной стоимостью. Вопрос - почему? Вероятно он уже понял как политические решения Порошенко лично подписать невыгодное в целом экономическое соглашение привело к падению экономической мощи крупнейшей страны в Европе? :D

Теперь далее. Монопольные цены и максимальные цены в мире все таки совершенно разные вещи. Как и многие юристы костян плавает в понимании понятий.

https://axiomplus.com.ua/news/tarifyi-d ... dpriyatiy/
Как видим это тарифы по областям Украины за 2018 год. За киловат чуть больше 8 центов 2,13/26=$0,082 в Харьковской области. Есть и дороже, смотрите сами. В целом ставки от 7 до 9,7 центов за киловатт. И это в стране, добывающую электроэнергию самым дешевым известным способом в мире - на атомных станциях.

https://www.globalpetrolprices.com/Bulg ... ty_prices/
Теперь про Болгарию, где стоимость электроэнергии $0,13 согласно выше найденной ссылки. А Болгария ведь имеет одну несчастную атомную станцию, которая уже полностью исчерпала свой ресурс и которую пытаются безуспешно пока заменить на новую. А новую стоили-строили, но так и не достроили. Поэтому налицо скорая и давно ожидаемая проблема с энергообеспечением. Следовательно цена в Болгарии выше украинской по довольно веским причинам. Более того ВВП на душу населения в Болгарии (очень бедной стране из ваших слов) 22700 долларов, а в Украине только 8300 долларов за год. Данные из википедии. Следовательно цена на электроэнергию там может быть формально поднята и достичь к примеру 8*22700/8300=22 центов, что формально соответствует украинской на сегодня. Но правительство, а вернее антимонопольный комитет Болгарии этого не допускает и сохраняет цену 13 центов. И правильно делает.

Смотрим далее. Выберем страну из любимой вами Скандинавии, к примеру Швецию, где существенная часть электроэнергии тратится на обогрев в течение года и стоимость ее составляет 20 центов за киловатт. Эта страна имеет ВВП на душу населения в размере 40400 долларов США. Получается, что формально страна вполне могла бы жить при цене цене электроэнергии 8*40400/8300=39 центов за киловатт, которая соответствует украинской!!! Но и они не хотят и платят только половину!!!

Мы также можем посчитать адекватную индикативную цену на электроэнергию для Украины, если возьмем в качестве исходных данных ВВП и цену на электроэнергию для Швеции и ВВП Украины. Получаем, что формально для нас так называемая шведская цена на электричество должна равняться 20*8300/40400=4,1 цента за киловатт. Т.е. чтобы каждый мог почувствовать себя шведом :mrgreen: в Украине достаточно антимонопольному комитете обеспечить цену на электроэнергию для предприятий в размере 4,1 цента за киловатт. Вот так, Карл. :mrgreen:

А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?

Много текста.
Можно было написать намного короче: действительно, пользователь Буратино явно загнался в вопросе о том, что наше производство неконкурентно по причине задранных тарифов на электричество.
Ведь наши средние 8 евроцентов ниже, чем даже в Болгарии (10 евроцентов), и почти втрое ниже скандинавских 20 евроцентов.

В общем, учитесь излагать материал сжато и без потерь фактажа.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://narodna-pravda.ua/2019/08/04/ek ... rs-gryvni/ --- Найбільше валюти в Україну приходить від експорту товарів
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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