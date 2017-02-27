buratinyo написав:

juristkostya написав: buratinyo написав: . Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине. . Мелким экспортерам невозможно конкурировать на европейском рынке при курсе доллара менее 30 грн и затратам по монопольным ценам на электричество, газ и нефть в Украине.

Это какой-то воинствующий бред. Электроэнергия для пром потребителей у нас дешевле, чем даже в Болгарии, а относительно, скажем, Скандинавии, так втрое дешевле. Топливо дешевле европейского примерно в полтора раза. Намного ниже издержки на зарплату, аренду и пр составляющие себестоимости. Это какой-то воинствующий бред. Электроэнергия для пром потребителей у нас дешевле, чем даже в Болгарии, а относительно, скажем, Скандинавии, так втрое дешевле. Топливо дешевле европейского примерно в полтора раза. Намного ниже издержки на зарплату, аренду и пр составляющие себестоимости.

Вот, костян сейчас поймет, что имея некоторые конкурентные преимущества Украина пасет задних в вопросах экспорта товаров с высокой добавочной стоимостью. Вопрос - почему? Вероятно он уже понял как политические решения Порошенко лично подписать невыгодное в целом экономическое соглашение привело к падению экономической мощи крупнейшей страны в Европе?Теперь далее. Монопольные цены и максимальные цены в мире все таки совершенно разные вещи. Как и многие юристы костян плавает в понимании понятий.Как видим это тарифы по областям Украины за 2018 год. За киловат чуть больше 8 центов 2,13/26=$0,082 в Харьковской области. Есть и дороже, смотрите сами. В целом ставки от 7 до 9,7 центов за киловатт. И это в стране, добывающую электроэнергию самым дешевым известным способом в мире - на атомных станциях.Теперь про Болгарию, где стоимость электроэнергии $0,13 согласно выше найденной ссылки. А Болгария ведь имеет одну несчастную атомную станцию, которая уже полностью исчерпала свой ресурс и которую пытаются безуспешно пока заменить на новую. А новую стоили-строили, но так и не достроили. Поэтому налицо скорая и давно ожидаемая проблема с энергообеспечением. Следовательно цена в Болгарии выше украинской по довольно веским причинам. Более того ВВП на душу населения в Болгарии (очень бедной стране из ваших слов) 22700 долларов, а в Украине только 8300 долларов за год. Данные из википедии. Следовательно цена на электроэнергию там может быть формально поднята и достичь к примеру 8*22700/8300=22 центов, что формально соответствует украинской на сегодня. Но правительство, а вернее антимонопольный комитет Болгарии этого не допускает и сохраняет цену 13 центов. И правильно делает.Смотрим далее. Выберем страну из любимой вами Скандинавии, к примеру Швецию, где существенная часть электроэнергии тратится на обогрев в течение года и стоимость ее составляет 20 центов за киловатт. Эта страна имеет ВВП на душу населения в размере 40400 долларов США. Получается, что формально страна вполне могла бы жить при цене цене электроэнергии 8*40400/8300=39 центов за киловатт, которая соответствует украинской!!! Но и они не хотят и платят только половину!!!Мы также можем посчитать адекватную индикативную цену на электроэнергию для Украины, если возьмем в качестве исходных данных ВВП и цену на электроэнергию для Швеции и ВВП Украины. Получаем, что формально для нас так называемая шведская цена на электричество должна равняться 20*8300/40400=4,1 цента за киловатт. Т.е. чтобы каждый мог почувствовать себя шведомв Украине достаточно антимонопольному комитете обеспечить цену на электроэнергию для предприятий в размере 4,1 цента за киловатт. Вот так, Карл.А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?