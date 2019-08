Додано: Нед 04 сер, 2019 10:59

Вкладчик1234 написав: orest написав: Правильні зміни мали б перекрити контрабанду китайського полімерного ширпотребу і тд, введення касових апаратів, повний облік і оподаткування і тд...

Оподаткування нужно начинать с офшоров, а не с "мелочи пузатой".



Во многих странах "мелочь пузатая" вообще не платит налоги, или получает возвраты и компенсации. Плюс недавняя новость из Польши, например.



Мелочь пузатая то под боком, а заводы-пароходы - "далеко", руки как обычно не дотягиваются .... Мелочь пузатая то под боком, а заводы-пароходы - "далеко", руки как обычно не дотягиваются ....

