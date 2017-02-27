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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:09
orest написав:
П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...
Оресте ти вже всім підлизав на українофобських курсАх і приліз сюди хамити? А чому вже нічого не пишеш на "нетрамвайній" гілці у улана? Поперли звідти сраним віником? Буває, будеш продовжувати хамити, сподіваюсь, що і звідси попросять і залишиться єдина альтернатива - лизати дупи ольгінцям на курсАх, або знімати корону і писати тут без пихи, зарозумілості, високомірності та менторства.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:19
buratinyo написав:
А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?
Не надо завидовать ни саудовскому ВВП, ни их центам за электрику.
Всё значительно хуже, чем в Киеве.
Людей на улицах нет. Пожрать даже в центре Риада негде. Американский фаст-фуд и ливанские ресторанчики единственное спасение. Кофе в немногочисленных Старбаксах $4, в отелях $10. Диверсифиикация населения не меньше, чем у нас. Если ты член королевской семьи - ты миллиардер. Если нет - ты кусок г. Бутики хуже, чем в Киеве, но цены в 10 раз выше. Барахольные базары намного хуже украинских. Продуктовые - просто нищета и голодомор. В Риаде решили запустить метро. Но одновременно запустить порядка 300 станций метро. Кругом все перерыто и дороги превращены в сплошную стройку.
Всё это ВВП превращается в миф. Нам такого ВВП и условий жизни, плиз, не надо!
- Нах, нах! - кричали пьяные украинские националисты.
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