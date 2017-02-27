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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:09
orest написав:
П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...
Оресте ти вже всім підлизав на українофобських курсАх і приліз сюди хамити? А чому вже нічого не пишеш на "нетрамвайній" гілці у улана? Поперли звідти сраним віником? Буває, будеш продовжувати хамити, сподіваюсь, що і звідси попросять і залишиться єдина альтернатива - лизати дупи ольгінцям на курсАх, або знімати корону і писати тут без пихи, зарозумілості, високомірності та менторства.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:19
buratinyo написав:
А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?
Не надо завидовать ни саудовскому ВВП, ни их центам за электрику.
Всё значительно хуже, чем в Киеве.
Людей на улицах нет. Пожрать даже в центре Риада негде. Американский фаст-фуд и ливанские ресторанчики единственное спасение. Кофе в немногочисленных Старбаксах $4, в отелях $10. Диверсифиикация населения не меньше, чем у нас. Если ты член королевской семьи - ты миллиардер. Если нет - ты кусок г. Бутики хуже, чем в Киеве, но цены в 10 раз выше. Барахольные базары намного хуже украинских. Продуктовые - просто нищета и голодомор. В Риаде решили запустить метро. Но одновременно запустить порядка 300 станций метро. Кругом все перерыто и дороги превращены в сплошную стройку.
Всё это ВВП превращается в миф. Нам такого ВВП и условий жизни, плиз, не надо!
- Нах, нах! - кричали пьяные украинские националисты.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:43
freeze написав:
Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.
А по силовикам есть какая-то информация ?
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:54
Василь-Рівне написав: orest написав:
П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...
Оресте ти вже всім підлизав на українофобських курсАх і приліз сюди хамити? А чому вже нічого не пишеш на "нетрамвайній" гілці у улана? Поперли звідти сраним віником? Буває, будеш продовжувати хамити, сподіваюсь, що і звідси попросять і залишиться єдина альтернатива - лизати дупи ольгінцям на курсАх, або знімати корону і писати тут без пихи, зарозумілості, високомірності та менторства.
Василь, не має ролі які у кого погляди, кожен має право на свої погляди і на свої думки, які б вони не були.
А те про що ви писали - краще не зачіпати,
воно нещасне, якщо воно не знайшло нічого кращого,
ніж тут на форумі самостверджуватися за рахунок образи інших -
значить у нього в житті щось не склалося,
може дружина роги наставляє, може десь працює
і начальник час від часу йому копняка дає - справжнього або морального,всіляко буває.
Видно по цьому суб"єкту - що закомплексоване та морально збідніле.
Стиль спілкування все розкриває про цього суб"єкта,
незважаючи на всі його медальки.
Так що потрібно пожаліти його, а не відповідати.
Саме цим ви покажете, що у вас все добре,
і ви не лузер по життю на відміну від того ,що наскладував цілу колекцію медальок,
а виховання мабуть не від тата з мамою одержував ,а у свинарнику.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:57
Умер Вилли Токарев.
RIPНью-Йорк цветёт, а статуя Свободы,
Даёт от факела всем странам прикурить.
У нас всегда стоит прекрасная погода,
Живём в Нью-Йорке, чтобы деньгами сорить...
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Додано: Нед 04 сер, 2019 15:02
І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.
Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.
В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".
А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали.
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