RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1707170817091710

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 253
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
45
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...

Оресте ти вже всім підлизав на українофобських курсАх і приліз сюди хамити? А чому вже нічого не пишеш на "нетрамвайній" гілці у улана? Поперли звідти сраним віником? Буває, будеш продовжувати хамити, сподіваюсь, що і звідси попросять і залишиться єдина альтернатива - лизати дупи ольгінцям на курсАх, або знімати корону і писати тут без пихи, зарозумілості, високомірності та менторства.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4930 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:19

  buratinyo написав:А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?


Не надо завидовать ни саудовскому ВВП, ни их центам за электрику.
Всё значительно хуже, чем в Киеве.
Людей на улицах нет. Пожрать даже в центре Риада негде. Американский фаст-фуд и ливанские ресторанчики единственное спасение. Кофе в немногочисленных Старбаксах $4, в отелях $10. Диверсифиикация населения не меньше, чем у нас. Если ты член королевской семьи - ты миллиардер. Если нет - ты кусок г. Бутики хуже, чем в Киеве, но цены в 10 раз выше. Барахольные базары намного хуже украинских. Продуктовые - просто нищета и голодомор. В Риаде решили запустить метро. Но одновременно запустить порядка 300 станций метро. Кругом все перерыто и дороги превращены в сплошную стройку.
Всё это ВВП превращается в миф. Нам такого ВВП и условий жизни, плиз, не надо!
- Нах, нах! - кричали пьяные украинские националисты.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7226
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:43

  freeze написав:Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.


А по силовикам есть какая-то информация ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 30.01.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:54

  Василь-Рівне написав:
  orest написав:П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...

Оресте ти вже всім підлизав на українофобських курсАх і приліз сюди хамити? А чому вже нічого не пишеш на "нетрамвайній" гілці у улана? Поперли звідти сраним віником? Буває, будеш продовжувати хамити, сподіваюсь, що і звідси попросять і залишиться єдина альтернатива - лизати дупи ольгінцям на курсАх, або знімати корону і писати тут без пихи, зарозумілості, високомірності та менторства.



Василь, не має ролі які у кого погляди, кожен має право на свої погляди і на свої думки, які б вони не були.

А те про що ви писали - краще не зачіпати,

воно нещасне, якщо воно не знайшло нічого кращого,

ніж тут на форумі самостверджуватися за рахунок образи інших -

значить у нього в житті щось не склалося,

може дружина роги наставляє, може десь працює

і начальник час від часу йому копняка дає - справжнього або морального,всіляко буває.

Видно по цьому суб"єкту - що закомплексоване та морально збідніле.

Стиль спілкування все розкриває про цього суб"єкта,

незважаючи на всі його медальки.

Так що потрібно пожаліти його, а не відповідати.

Саме цим ви покажете, що у вас все добре,

і ви не лузер по життю на відміну від того ,що наскладував цілу колекцію медальок,

а виховання мабуть не від тата з мамою одержував ,а у свинарнику.
Автор77
 
Повідомлень: 382
З нами з: 09.11.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:57

Умер Вилли Токарев.
RIP

Нью-Йорк цветёт, а статуя Свободы,
Даёт от факела всем странам прикурить.
У нас всегда стоит прекрасная погода,
Живём в Нью-Йорке, чтобы деньгами сорить...
:?


Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7226
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.

Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.

В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".

А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали.
Автор77
 
Повідомлень: 382
З нами з: 09.11.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1707170817091710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
29 1433
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 10:03
buratinyo
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1541, 1542, 1543
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15426 1832597
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 09:15
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6673 1440466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 08:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.