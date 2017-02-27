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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:09
orest написав:
П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...
Оресте ти вже всім підлизав на українофобських курсАх і приліз сюди хамити? А чому вже нічого не пишеш на "нетрамвайній" гілці у улана? Поперли звідти сраним віником? Буває, будеш продовжувати хамити, сподіваюсь, що і звідси попросять і залишиться єдина альтернатива - лизати дупи ольгінцям на курсАх, або знімати корону і писати тут без пихи, зарозумілості, високомірності та менторства.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:19
buratinyo написав:
А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?
Не надо завидовать ни саудовскому ВВП, ни их центам за электрику.
Всё значительно хуже, чем в Киеве.
Людей на улицах нет. Пожрать даже в центре Риада негде. Американский фаст-фуд и ливанские ресторанчики единственное спасение. Кофе в немногочисленных Старбаксах $4, в отелях $10. Диверсифиикация населения не меньше, чем у нас. Если ты член королевской семьи - ты миллиардер. Если нет - ты кусок г. Бутики хуже, чем в Киеве, но цены в 10 раз выше. Барахольные базары намного хуже украинских. Продуктовые - просто нищета и голодомор. В Риаде решили запустить метро. Но одновременно запустить порядка 300 станций метро. Кругом все перерыто и дороги превращены в сплошную стройку.
Всё это ВВП превращается в миф. Нам такого ВВП и условий жизни, плиз, не надо!
- Нах, нах! - кричали пьяные украинские националисты.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:43
freeze написав:
Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.
А по силовикам есть какая-то информация ?
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:54
Василь-Рівне написав: orest написав:
П.П.С. не можна критикувати Василя чи Автора 77 в тяганні жургашлюського лайна і відсутності мінімального розуміння процесів, чинників і показників а потім робити щось дуже схоже...
Оресте ти вже всім підлизав на українофобських курсАх і приліз сюди хамити? А чому вже нічого не пишеш на "нетрамвайній" гілці у улана? Поперли звідти сраним віником? Буває, будеш продовжувати хамити, сподіваюсь, що і звідси попросять і залишиться єдина альтернатива - лизати дупи ольгінцям на курсАх, або знімати корону і писати тут без пихи, зарозумілості, високомірності та менторства.
Василь, не має ролі які у кого погляди, кожен має право на свої погляди і на свої думки, які б вони не були.
А те про що ви писали - краще не зачіпати,
воно нещасне, якщо воно не знайшло нічого кращого,
ніж тут на форумі самостверджуватися за рахунок образи інших -
значить у нього в житті щось не склалося,
може дружина роги наставляє, може десь працює
і начальник час від часу йому копняка дає - справжнього або морального,всіляко буває.
Видно по цьому суб"єкту - що закомплексоване та морально збідніле.
Стиль спілкування все розкриває про цього суб"єкта,
незважаючи на всі його медальки.
Так що потрібно пожаліти його, а не відповідати.
Саме цим ви покажете, що у вас все добре,
і ви не лузер по життю на відміну від того ,що наскладував цілу колекцію медальок,
а виховання мабуть не від тата з мамою одержував ,а у свинарнику.
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Автор77
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:57
Умер Вилли Токарев.
RIPНью-Йорк цветёт, а статуя Свободы,
Даёт от факела всем странам прикурить.
У нас всегда стоит прекрасная погода,
Живём в Нью-Йорке, чтобы деньгами сорить...
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Додано: Нед 04 сер, 2019 15:02
І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.
Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.
В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".
А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:26
Автор77 написав:
І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.
Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.
В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".
А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали.
Це Ви про Василя?
Давно его забанил и постов не вижу. Слава богу.
Тут Вы процитировали и я слегка охренел. Считаете пост Василя образцом воспитанности и высокого интеллекта? Ну-ну.
По-моему, проявление примитивного хамства.
И, во всяком случае, сравнивать Василя с orest
"ом ...
Простите, но польза для форума сильно разная.
P.s. Да и Ваш предыдущий пост не блещет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 04 сер, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:27
брав помидори тоді по 3 грн, зараз по 20,
не виросли ціни, ага-ага
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 04 сер, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:27
[Вкладчик1234]
Оподаткування нужно начинать с офшоров, а не с "мелочи пузатой".
Во многих странах "мелочь пузатая" вообще не платит налоги, или получает возвраты и компенсации. Плюс недавняя новость из Польши, например.
У нас будут требовать уплаты НДС и подоходного у бабушки торгующей своей картошкой, а заводы-пароходы, и скоро наверно и земля, - будут переписываться из Бермудских островов на Маршалловы, и наоборот. Естественно без уплаты и копейки налогов[/quote]
Стовідсотково.
1.Витрати на адміністрування малого бізнесу буде співрозмірне або більше,ніж буде стягнуто зайвих копійок.
2.Касові апарати в наших сучасних українських умовах на даному етапі ( бідність в багатій країні) взагалі можуть згадувати або мінтяри ( ницу мінтовську сутність ні за якими роздумами про фінанси не сховаєш, їх за пів-кілометра видно навіть на фінфорумах) , ну або ж закінчені негідники.
3.При всій ганебності Кучми - невеликим відпущенням його гріхів може слугувати його Указ про спрощену систему оподаткування, цим законодавчим актом він без перебільшення визволив малий бізнес від пресингу податкової, яка працювала під дахом СДПУ(о) та навіть з маленьких торгівельних точок збирала щомісячний оброк від 100 дол. "плюс", інакше загрожували прийти цілою бригадою та рахувати сірники та іншу дрібноту до сумерків.
4.Тому саме Кучма став реальним творцем нашого середнього класу і наша країна мала якусь невеличку схожість з європейськими трохи згодом в часи Ющенка.
5.Солодка парочка Ахметов-Порошенко знищила в реальному розумінні велику частину цього середнього класу в останні роки.
6.Надії на те,що нова влада почне:
-деолігархізацію
-демонополізацію
-деофшоризацію
немає.
7. Але хоч наведення елементарного порядку на енергетичному ринку, на митниці та в інших сферах, по принципу два плюс два не може бути десять, може дати якийсь поштовх до того, що наступним кроком через певну кількість років нарешті якісь нові люди встановлять в цій країні європейські правила гри.
І от тоді про касові апарати в цій країні будуть згадувати не лише менти та негідники,
а це стане реальною суспільною необхідністю.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:28
hxbbgaf написав:
Оподаткування начнут с твоих сбережений. © Беня.
Зеля ж сказал, кто держит 10 000 долларов в манке, должны поделиться.
Киньте ссылку, где он такое сказал
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