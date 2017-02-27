ЛАД написав:Автор77 написав:І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.
Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.
В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".
А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали.
Це Ви про Василя?
Давно его забанил и постов не вижу. Слава богу.
Тут Вы процитировали и я слегка охренел. Считаете пост Василя образцом воспитанности и высокого интеллекта? Ну-ну.
По-моему, проявление примитивного хамства.
И, во всяком случае, сравнивать Василя с orest"ом ...
Простите, но польза для форума сильно разная.
P.s. Да и Ваш предыдущий пост не блещет.
1.Причем тут Василь, речь идет о зазнайке с нереализованными комплексами , чувствами собственного превосходства и манией величия, который скатился до уровня "свиньи обыкновенной" своим хамством.
2.И тут я прав стопроцентно.
Вы хотите доказательств ?
Так вот они :
Я ни читал ни одного слова хамства от гуру форума, хотя он то был на несколько голов выше от всех остальных участников форума по образованию,интелекту и т.п.
А гопота ,обвешанная медальками и брызжущая неприкрытым хамством не перестает быть гопотой от количества медалей.
В этом вот и вся разница.
3.Насчет того,что мой пост не блещет, во-первых респект за критику ,но не на уровне
"муди-лы в медальках", т.е. вы не хамите.
Ну и раз вы пользуетесь кнопкой - "в игнор", то вам двойной респект, предлагаю в отношении меня ею воспользоваться, это несоизмеримо лучше чем хамить, как ряд субъектов.
4.Насчет пользы для участников форума, я ж не оспариваю этого, пусть господа пользуются на здоровье, я лишь подчеркнул, что гопота, обладающая финансовыми знаниями ни на один грам не лучше гопоты обыкновенной.