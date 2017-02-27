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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1708170917101711

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 254
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 16:38

  ЛАД написав:
  Автор77 написав:І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.

Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.

В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".

А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали.

Це Ви про Василя?
Давно его забанил и постов не вижу. Слава богу.
Тут Вы процитировали и я слегка охренел. Считаете пост Василя образцом воспитанности и высокого интеллекта? Ну-ну.
По-моему, проявление примитивного хамства.
И, во всяком случае, сравнивать Василя с orest"ом ...
Простите, но польза для форума сильно разная.

P.s. Да и Ваш предыдущий пост не блещет.



1.Причем тут Василь, речь идет о зазнайке с нереализованными комплексами , чувствами собственного превосходства и манией величия, который скатился до уровня "свиньи обыкновенной" своим хамством.

2.И тут я прав стопроцентно.
Вы хотите доказательств ?
Так вот они :
Я ни читал ни одного слова хамства от гуру форума, хотя он то был на несколько голов выше от всех остальных участников форума по образованию,интелекту и т.п.
А гопота ,обвешанная медальками и брызжущая неприкрытым хамством не перестает быть гопотой от количества медалей.

В этом вот и вся разница.

3.Насчет того,что мой пост не блещет, во-первых респект за критику ,но не на уровне
"муди-лы в медальках", т.е. вы не хамите.

Ну и раз вы пользуетесь кнопкой - "в игнор", то вам двойной респект, предлагаю в отношении меня ею воспользоваться, это несоизмеримо лучше чем хамить, как ряд субъектов.

4.Насчет пользы для участников форума, я ж не оспариваю этого, пусть господа пользуются на здоровье, я лишь подчеркнул, что гопота, обладающая финансовыми знаниями ни на один грам не лучше гопоты обыкновенной.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:16

  Kalgan написав:
  hxbbgaf написав:Оподаткування начнут с твоих сбережений. © Беня.
Зеля ж сказал, кто держит 10 000 долларов в манке, должны поделиться.

Киньте ссылку, где он такое сказал :shock:

У гордона когда-то еще зимой вроде.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:48

  Автор77 написав:[
............
4.Насчет пользы для участников форума, я ж не оспариваю этого, пусть господа пользуются на здоровье, я лишь подчеркнул, что гопота, обладающая финансовыми знаниями ни на один грамм не лучше гопоты обыкновенной.

Может, не лучше, но намного полезнее. :)
Но orest точно не "гопота", хотя иногда высказывается резковато.
А вот насчёт Василя я бы так не сказал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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