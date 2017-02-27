Додано: Нед 04 сер, 2019 16:38

ЛАД написав: Автор77 написав: І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.



Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.



В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".



А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали. І взагалі, кількість медалей у учасників форуму як ми бачимо ні про що не свідчить.Якщо людина по вихованню - гопник, ніякими лайками це не виправиш.В той же час за час існування форуму ми бачили багато справжніх особистостей, які не мали великої кількості лайків, але одночасно в стилі спілкування відчувалося виховання, інтелект, можна сказати - "дворянство".А взагалі, тільки вихідні, як вискакує місцева гопота цілими зграями і починає хамити, показуючи свою ницість та неповагу до тих хто змушений чистити те,що вони понароблювали.

Це Ви про Василя?

Давно его забанил и постов не вижу. Слава богу.

Тут Вы процитировали и я слегка охренел. Считаете пост Василя образцом воспитанности и высокого интеллекта? Ну-ну.

По-моему, проявление примитивного хамства.

И, во всяком случае, сравнивать Василя с orest"ом ...

Простите, но польза для форума сильно разная.



P.s. Да и Ваш предыдущий пост не блещет. Це Ви про Василя?Давно его забанил и постов не вижу. Слава богу.Тут Вы процитировали и я слегка охренел. Считаете пост Василя образцом воспитанности и высокого интеллекта? Ну-ну.По-моему, проявление примитивного хамства.И, во всяком случае, сравнивать Василя с"ом ...Простите, но польза для форума сильно разная.P.s. Да и Ваш предыдущий пост не блещет.

1.Причем тут Василь, речь идет о зазнайке с нереализованными комплексами , чувствами собственного превосходства и манией величия, который скатился до уровня "свиньи обыкновенной" своим хамством.2.И тут я прав стопроцентно.Вы хотите доказательств ?Так вот они :Я ни читал ни одного слова хамства от гуру форума, хотя он то был на несколько голов выше от всех остальных участников форума по образованию,интелекту и т.п.А гопота ,обвешанная медальками и брызжущая неприкрытым хамством не перестает быть гопотой от количества медалей.В этом вот и вся разница.3.Насчет того,что мой пост не блещет, во-первых респект за критику ,но не на уровне"муди-лы в медальках", т.е. вы не хамите.Ну и раз вы пользуетесь кнопкой - "в игнор", то вам двойной респект, предлагаю в отношении меня ею воспользоваться, это несоизмеримо лучше чем хамить, как ряд субъектов.4.Насчет пользы для участников форума, я ж не оспариваю этого, пусть господа пользуются на здоровье, я лишь подчеркнул, что гопота, обладающая финансовыми знаниями ни на один грам не лучше гопоты обыкновенной.