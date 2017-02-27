Додано: Нед 04 сер, 2019 16:27

[Вкладчик1234]

Оподаткування нужно начинать с офшоров, а не с "мелочи пузатой".



Во многих странах "мелочь пузатая" вообще не платит налоги, или получает возвраты и компенсации. Плюс недавняя новость из Польши, например.



У нас будут требовать уплаты НДС и подоходного у бабушки торгующей своей картошкой, а заводы-пароходы, и скоро наверно и земля, - будут переписываться из Бермудских островов на Маршалловы, и наоборот. Естественно без уплаты и копейки налогов[/quote]





Стовідсотково.



1.Витрати на адміністрування малого бізнесу буде співрозмірне або більше,ніж буде стягнуто зайвих копійок.



2.Касові апарати в наших сучасних українських умовах на даному етапі ( бідність в багатій країні) взагалі можуть згадувати або мінтяри ( ницу мінтовську сутність ні за якими роздумами про фінанси не сховаєш, їх за пів-кілометра видно навіть на фінфорумах) , ну або ж закінчені негідники.



3.При всій ганебності Кучми - невеликим відпущенням його гріхів може слугувати його Указ про спрощену систему оподаткування, цим законодавчим актом він без перебільшення визволив малий бізнес від пресингу податкової, яка працювала під дахом СДПУ(о) та навіть з маленьких торгівельних точок збирала щомісячний оброк від 100 дол. "плюс", інакше загрожували прийти цілою бригадою та рахувати сірники та іншу дрібноту до сумерків.



4.Тому саме Кучма став реальним творцем нашого середнього класу і наша країна мала якусь невеличку схожість з європейськими трохи згодом в часи Ющенка.



5.Солодка парочка Ахметов-Порошенко знищила в реальному розумінні велику частину цього середнього класу в останні роки.



6.Надії на те,що нова влада почне:

-деолігархізацію

-демонополізацію

-деофшоризацію



немає.



7. Але хоч наведення елементарного порядку на енергетичному ринку, на митниці та в інших сферах, по принципу два плюс два не може бути десять, може дати якийсь поштовх до того, що наступним кроком через певну кількість років нарешті якісь нові люди встановлять в цій країні європейські правила гри.



І от тоді про касові апарати в цій країні будуть згадувати не лише менти та негідники,

а це стане реальною суспільною необхідністю.