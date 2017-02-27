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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:43
freeze написав:
Телеграмм-канал Shadow Anonymous, засветившийся уже несколькими сбывшимися инсайдами, говорит, что Смолия в кресле главы НБУ сменят на Сергея Николайчука.
С одной стороны - молод, бывший КВНщик, что сейчас немаловажно, с другой стороны на разных должностях в Нацбанке уже 15 лет, сейчас занимает должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа. Кстати один из коучей зеленых на тренинге в Трускавце.
А по силовикам есть какая-то информация ?
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:27
брав помидори тоді по 3 грн, зараз по 20,
не виросли ціни, ага-ага
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 04 сер, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:27
[Вкладчик1234]
Оподаткування нужно начинать с офшоров, а не с "мелочи пузатой".
Во многих странах "мелочь пузатая" вообще не платит налоги, или получает возвраты и компенсации. Плюс недавняя новость из Польши, например.
У нас будут требовать уплаты НДС и подоходного у бабушки торгующей своей картошкой, а заводы-пароходы, и скоро наверно и земля, - будут переписываться из Бермудских островов на Маршалловы, и наоборот. Естественно без уплаты и копейки налогов[/quote]
Стовідсотково.
1.Витрати на адміністрування малого бізнесу буде співрозмірне або більше,ніж буде стягнуто зайвих копійок.
2.Касові апарати в наших сучасних українських умовах на даному етапі ( бідність в багатій країні) взагалі можуть згадувати або мінтяри ( ницу мінтовську сутність ні за якими роздумами про фінанси не сховаєш, їх за пів-кілометра видно навіть на фінфорумах) , ну або ж закінчені негідники.
3.При всій ганебності Кучми - невеликим відпущенням його гріхів може слугувати його Указ про спрощену систему оподаткування, цим законодавчим актом він без перебільшення визволив малий бізнес від пресингу податкової, яка працювала під дахом СДПУ(о) та навіть з маленьких торгівельних точок збирала щомісячний оброк від 100 дол. "плюс", інакше загрожували прийти цілою бригадою та рахувати сірники та іншу дрібноту до сумерків.
4.Тому саме Кучма став реальним творцем нашого середнього класу і наша країна мала якусь невеличку схожість з європейськими трохи згодом в часи Ющенка.
5.Солодка парочка Ахметов-Порошенко знищила в реальному розумінні велику частину цього середнього класу в останні роки.
6.Надії на те,що нова влада почне:
-деолігархізацію
-демонополізацію
-деофшоризацію
немає.
7. Але хоч наведення елементарного порядку на енергетичному ринку, на митниці та в інших сферах, по принципу два плюс два не може бути десять, може дати якийсь поштовх до того, що наступним кроком через певну кількість років нарешті якісь нові люди встановлять в цій країні європейські правила гри.
І от тоді про касові апарати в цій країні будуть згадувати не лише менти та негідники,
а це стане реальною суспільною необхідністю.
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Автор77
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:48
Автор77 написав:
[
............
4.Насчет пользы для участников форума, я ж не оспариваю этого, пусть господа пользуются на здоровье, я лишь подчеркнул, что гопота, обладающая финансовыми знаниями ни на один грамм не лучше гопоты обыкновенной.
Может, не лучше, но намного полезнее.
Но orest
точно не "гопота", хотя иногда высказывается резковато.
А вот насчёт Василя я бы так не сказал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 19:11
... а що то почистили гілку? (дописи за цілу добу почікали)
- тфю!
- краще фільм якийсь подивитись....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 04 сер, 2019 20:11
Долярчик написав:
... а що то почистили гілку? (дописи за цілу добу почікали)
- тфю!
- краще фільм якийсь подивитись....
Почистили вибірково,
як там в Оруела : "завжди знайдеться хтось ,що рівніше за других"
Місцевого медаліста - гопника як завжди не рухали, вся його гнилота та сміття і надалі "ціла та непошкоджена".
Таким чином , Правила форуму не для всіх писані.
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Автор77
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:00
Автор77 написав: Долярчик написав:
... а що то почистили гілку? (дописи за цілу добу почікали)
- тфю!
- краще фільм якийсь подивитись....
Почистили вибірково,
як там в Оруела : "завжди знайдеться хтось ,що рівніше за других"
Місцевого медаліста - гопника як завжди не рухали, вся його гнилота та сміття і надалі "ціла та непошкоджена".
Таким чином , Правила форуму не для всіх писані.
Ну ДА , вокруг враги и неучи ....гопники ...
Вот " долярчик" например ,сколько на форуме ,пишет только про себя и про СВОЮ ГРЕБАННУЮ квартиру.
ЗАДРАЛ ВСЕХ. (и какого х....а его модераторы не удалили ?).
Или ,вот вы ,позволяете себе обсуждать действия модератора .(и какого х...а он вас не удалил ?)
Эдакого завзятого пролетария !
Или вот некий " yama" , начал обсуждать , что мол форум не популярный , так себе ...
..вообще ничто ,
Был бы Алексеевич (Царствие ему НЕБЕСНОЕ ) так ВЫЖЕГ бы вас.
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холява
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:27
Alex2006 написав:
Хорошая, добротная стрижка пошла, надеюсь до 26+ загонят
А что на завтра?
Наверное, слегка опустимся, а со среды снова в горы?
Какие мнения будут, а то что-то у нас профиль ветки начал меняться..
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EvgCapp
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:49
холява написав: Автор77 написав: Долярчик написав:
... а що то почистили гілку? (дописи за цілу добу почікали)
- тфю!
- краще фільм якийсь подивитись....
Почистили вибірково,
як там в Оруела : "завжди знайдеться хтось ,що рівніше за других"
Місцевого медаліста - гопника як завжди не рухали, вся його гнилота та сміття і надалі "ціла та непошкоджена".
Таким чином , Правила форуму не для всіх писані.
Ну ДА , вокруг враги и неучи ....гопники ...
Вот " долярчик" например ,сколько на форуме ,пишет только про себя и про СВОЮ ГРЕБАННУЮ квартиру.
ЗАДРАЛ ВСЕХ. (и какого х....а его модераторы не удалили ?).
Или ,вот вы ,позволяете себе обсуждать действия модератора .(и какого х...а он вас не удалил ?)
Эдакого завзятого пролетария !
Или вот некий " yama" , начал обсуждать , что мол форум не популярный , так себе ...
..вообще ничто ,
Был бы Алексеевич (Царствие ему НЕБЕСНОЕ ) так ВЫЖЕГ бы вас.
Та ні, 99.9% учасників та просто читачів форуму - в адекваті, за виключенням кількох хамів-задирак.
Здається, ви серед тих кількох.
Так що "вижигати" вартувало би вас, і досить некоректно посилатися на гуру, який як і всі виховані та інтелектуальні люди зневажав хамство ( зрештою як і всі модератори ,які жодного разу не опустилися до вуличної лайки) і ніколи не допускав навіть натяку на нього.
Та й взагалі, в реальному житті, я не зустрічав людей,що так гадять-хамлять.
А тут виходить на форумі можна ?
Зрештою це зрозуміло - будь-який хам , в будь-якому колективі став би відразу ізгоєм,вигнанцем, з відповідними наслідками для свого місця роботи,заробітків, чи доходів у бізнесі.
Та й зрештою заборона хамства, образ і т.п. прямо передбачена Правилами форуму, і логічно було би якби "вижигали" як раз цих самих хамів-задирак-провокаторів, а не тих хто лише відповідає на дії цих провокаторів та по суті захищається, як той самий Василь і той самий Долярчик.
І взагалі хто сказав, що названі учасники форуму менш достойні, ніж хамидла?
Це ж в принципі аксіома - будь-яке хамидло та грубіян "мешта" з ноги будь-якого учасника форуму не вартують.
Для більшості нормальних українців - хами це люди нижчого сорту,хай там вони розбираються у фінансах чи економіці, чи не розбираються, не має жодного значення.
Востаннє редагувалось Автор77
в Нед 04 сер, 2019 22:02, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:50
ЧИА написав: Qwerty написав:
Львівянин зробив мені знижку за цілу ногу хамона 30% і прибрав з неї кістки...
У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
В Сільпо за цілу ногу хамону 50% знижка.
Маржа велика.
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