В Сильпо даже мороженное украинских производителей на 10-20% дороже чем в других крупных супермаркетах. А иногда даже на 25% дороже.
То есть если другой супермаркет ставит наценку 20-30% , то Сильпо 50-100%
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:54
В Сильпо даже мороженное украинских производителей на 10-20% дороже чем в других крупных супермаркетах. А иногда даже на 25% дороже.
То есть если другой супермаркет ставит наценку 20-30% , то Сильпо 50-100%
Живите своим умом!
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:13
Не знаю - які націнки в Сільпо, але кожного тижня заїзджаю щоб подивитися,що на цей раз викинули на "ціну тижня".
Деколи нічого цікавого немає, а деколи береш з пів-десятка імпортного вінчика,чи пару пляшок мексиканського пива "Корона" або ще якогось англійського чи датського, чи десяток-другий норвезької печінки тріски або тунця в олії, або декілька десятків плиток швейцарського шоколаду "Ліндт",або якусь каву, чи чайок ,фасований Цейлоном, адже по "ціні тижня" все це вони віддають практично задарма, деколи нижче аналогів українського виробництва та нижчої якості.
Ці полички в них просто бомбові.Причому все там з нормальним строком зберігання на відміну від "Метро кеш енд кері", яке в останні роки трохи скурвилося і дає конкурентні ціни лише на продукцію з обмеженим терміном зберігання, а також деякі дуже обмежені позиції по спецпрайсу, ну і ще не вся, але частково Метро-пошта може мати більш менш ціну, але все одно виходить значно дорожче, ніж по "ціні тижня" в Сільпо.
Так що, Сільпошникам - респект
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:22
Автор77
Обычная маркетинговая ловушка в расчете что к бутылке вина вы еще на столько же или в два раза больше купите традиционных продуктов на которые 50-100% наценка.
Живите своим умом!
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:34
Як же я Вам заздрю
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:44
Зеленый этих людей скоро раскуркулит и посадит на несколько лет на сухари отечественного производства.
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