В Сильпо даже мороженное украинских производителей на 10-20% дороже чем в других крупных супермаркетах. А иногда даже на 25% дороже.
То есть если другой супермаркет ставит наценку 20-30% , то Сильпо 50-100%
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Додано: Нед 04 сер, 2019 21:54
В Сильпо даже мороженное украинских производителей на 10-20% дороже чем в других крупных супермаркетах. А иногда даже на 25% дороже.
То есть если другой супермаркет ставит наценку 20-30% , то Сильпо 50-100%
Живите своим умом!
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:13
Не знаю - які націнки в Сільпо, але кожного тижня заїзджаю щоб подивитися,що на цей раз викинули на "ціну тижня".
Деколи нічого цікавого немає, а деколи береш з пів-десятка імпортного вінчика,чи пару пляшок мексиканського пива "Корона" або ще якогось англійського чи датського, чи десяток-другий норвезької печінки тріски або тунця в олії, або декілька десятків плиток швейцарського шоколаду "Ліндт",або якусь каву, чи чайок ,фасований Цейлоном, адже по "ціні тижня" все це вони віддають практично задарма, деколи нижче аналогів українського виробництва та нижчої якості.
Ці полички в них просто бомбові.Причому все там з нормальним строком зберігання на відміну від "Метро кеш енд кері", яке в останні роки трохи скурвилося і дає конкурентні ціни лише на продукцію з обмеженим терміном зберігання, а також деякі дуже обмежені позиції по спецпрайсу, ну і ще не вся, але частково Метро-пошта може мати більш менш ціну, але все одно виходить значно дорожче, ніж по "ціні тижня" в Сільпо.
Так що, Сільпошникам - респект
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:22
Автор77
Обычная маркетинговая ловушка в расчете что к бутылке вина вы еще на столько же или в два раза больше купите традиционных продуктов на которые 50-100% наценка.
Живите своим умом!
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:34
Як же я Вам заздрю
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:44
Зеленый этих людей скоро раскуркулит и посадит на несколько лет на сухари отечественного производства.
Додано: Нед 04 сер, 2019 22:58
Лично мне пох размер наценки. Гусары денег не берут. Меня прежде всего интересует качество и свежесть продукта. В Сильпо я в настоящее время уверен и удовлетворен. Пару лет назад с голодухи взял курицу в Фуршете. Спросил, почему холодная? Говорят, свежая, просто уже остыла, разогрей в микроволновке. Разогрел. Ходил потом пеной и кровью. Больше там не беру. А в Сильпо стоит час и минуты, когда курицу достали из печи. Как правило еще горячая. Но курицу не рекомендую. Гормональная и химия. Потом вырастут сиськи и начнется менструация. Только домашняя!
Додано: Нед 04 сер, 2019 23:20
Та шо ж там розкулькулювать ? Судячи з кошика це молода жіночка на шевроле авео, з Чіахуа на руках.
Та то что-то из Африки привез, не могли в Фуршете так просто отравить диверсанта
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:00
а еще если ты гражданин то тебе квартиру и без условный доход от государства + бесплатное обучение в любом ВУЗе мира + еще и сумашедший ( по нашим меркам) бонус от государства на свадьбу
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:07
вот пока до себя не дочитал даже плюсик хотел поставить Но ведь действительно сравнивать этот ресурс с другими медийными гигантами ( ну там всякие украинские правды , 1+1 , интеры, сегодня , страна, вести юа и прочие - что там еще народные массы читают ? ) - смешно , особенно в контексте присутствия здесь на форуме так называемых "ольгинцев" - платных ботов писателей из за поребрика . Ну нет их здесь ИМХО . Тем более боты не работают так качественно , ну чес слово половина темы про яйца и помидоры - Вы реально думаете что это боты на зарплате от кремля работают ? Тема популярна , но НЕ для российских ботов и не для широкой публики , я пока вник в жаргон и нюансы год прошел , широкая публика тут просто не сидит , зашли почитали "о яйцах" больше ничего не поняли и ушли НЕ задерживаясь . Боты не будут работать на столь узкоспециализированных темах и форумах. Им г..на на вентилятор главное накинуть на видном месте где все бабушки дедушки народ и пролетарии сидят , а народу не до валютных спекуляций. Народ только в загоны ходит , а не по этому форуму. Грамотность населения оставляет желать лучшего ( впрочем так во всех странах) Так что не может тут быть "ботов" по определению . Это как на каком-то специализированном военном форуме о технике обгаживать украинский военторг - все равно массы не прочитают
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:15
Квартира посреди пустыни и песков при +50С+ мне и нах не нужна, диплом лучших универов мира мало чего стоит, если ты не знатной семьми, фамилия которой заканчивается на аль-Сауд. И "сумасшедший" для твоего села бонус... Прикинь, ты его тратишь в пустыне, среди верблюдов и ишаков ... Это ж тебе не в ночном клубе в Киеве ... Никакого кайфа.
И не пытайся меня переубеждать. Я там бывал и еле высиживал 2 недели. Бухать нельзя. Тьолок снимать тоже. Нах мне (тебе) такая жизнь?! Зачем тогда мне (тебе) там эти деньги?!
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