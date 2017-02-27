Додано: Пон 05 сер, 2019 00:07

холява написав:

Или вот некий " yama" , начал обсуждать , что мол форум не популярный , так себе ...

..вообще ничто ,

Был бы Алексеевич (Царствие ему НЕБЕСНОЕ ) так ВЫЖЕГ бы вас. Или вот некий " yama" , начал обсуждать , что мол форум не популярный , так себе .....вообще ничто ,Был бы Алексеевич (Царствие ему НЕБЕСНОЕ ) так ВЫЖЕГ бы вас.

в контексте присутствия здесь на форуме так называемых "ольгинцев"

вот пока до себя не дочитал даже плюсик хотел поставитьНо ведь действительно сравнивать этот ресурс с другими медийными гигантами ( ну там всякие украинские правды , 1+1 , интеры, сегодня , страна, вести юа и прочие - что там еще народные массы читают ? ) - смешно , особенно- платных ботов писателей из за поребрика . Ну нет их здесь ИМХО . Тем более боты не работают так качественно , ну чес слово половина темы про яйца и помидоры - Вы реально думаете что это боты на зарплате от кремля работают ? Тема популярна , но НЕ для российских ботов и не для широкой публики , я пока вник в жаргон и нюансы год прошел , широкая публика тут просто не сидит , зашли почитали "о яйцах" больше ничего не поняли и ушли НЕ задерживаясь . Боты не будут работать на столь узкоспециализированных темах и форумах. Им г..на на вентилятор главное накинуть на видном месте где все бабушки дедушки народ и пролетарии сидят , а народу не до валютных спекуляций. Народ только в загоны ходит , а не по этому форуму. Грамотность населения оставляет желать лучшего ( впрочем так во всех странах) Так что не может тут быть "ботов" по определению . Это как на каком-то специализированном военном форуме о технике обгаживать украинский военторг - все равно массы не прочитают