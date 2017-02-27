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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1708170917101711>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 254
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:54

  sergey_sryvkin написав:В Сільпо за цілу ногу хамону 50% знижка.
Маржа велика.

В Сильпо даже мороженное украинских производителей на 10-20% дороже чем в других крупных супермаркетах. А иногда даже на 25% дороже.

То есть если другой супермаркет ставит наценку 20-30% , то Сильпо 50-100%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:13

  zzzzzz написав:
  sergey_sryvkin написав:В Сільпо за цілу ногу хамону 50% знижка.
Маржа велика.

В Сильпо даже мороженное украинских производителей на 10-20% дороже чем в других крупных супермаркетах. А иногда даже на 25% дороже.

То есть если другой супермаркет ставит наценку 20-30% , то Сильпо 50-100%


Не знаю - які націнки в Сільпо, але кожного тижня заїзджаю щоб подивитися,що на цей раз викинули на "ціну тижня".
Деколи нічого цікавого немає, а деколи береш з пів-десятка імпортного вінчика,чи пару пляшок мексиканського пива "Корона" або ще якогось англійського чи датського, чи десяток-другий норвезької печінки тріски або тунця в олії, або декілька десятків плиток швейцарського шоколаду "Ліндт",або якусь каву, чи чайок ,фасований Цейлоном, адже по "ціні тижня" все це вони віддають практично задарма, деколи нижче аналогів українського виробництва та нижчої якості.

Ці полички в них просто бомбові.Причому все там з нормальним строком зберігання на відміну від "Метро кеш енд кері", яке в останні роки трохи скурвилося і дає конкурентні ціни лише на продукцію з обмеженим терміном зберігання, а також деякі дуже обмежені позиції по спецпрайсу, ну і ще не вся, але частково Метро-пошта може мати більш менш ціну, але все одно виходить значно дорожче, ніж по "ціні тижня" в Сільпо.

Так що, Сільпошникам - респект :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:22

Автор77
Обычная маркетинговая ловушка в расчете что к бутылке вина вы еще на столько же или в два раза больше купите традиционных продуктов на которые 50-100% наценка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:34

  Автор77 написав: кожного тижня заїзджаю щоб подивитися,що на цей раз викинули на "ціну тижня".
Деколи нічого цікавого немає, а деколи береш з пів-десятка імпортного вінчика,чи пару пляшок мексиканського пива "Корона" або ще якогось англійського чи датського, чи десяток-другий норвезької печінки тріски або тунця в олії, або декілька десятків плиток швейцарського шоколаду "Ліндт",або якусь каву, чи чайок ,фасований Цейлоном, адже по "ціні тижня" все це вони віддають практично задарма, деколи нижче аналогів українського виробництва та нижчої якості.

Як же я Вам заздрю :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:44

  Игорь написав:
  Автор77 написав: кожного тижня заїзджаю щоб подивитися,що на цей раз викинули на "ціну тижня".
Деколи нічого цікавого немає, а деколи береш з пів-десятка імпортного вінчика,чи пару пляшок мексиканського пива "Корона" або ще якогось англійського чи датського, чи десяток-другий норвезької печінки тріски або тунця в олії, або декілька десятків плиток швейцарського шоколаду "Ліндт",або якусь каву, чи чайок ,фасований Цейлоном, адже по "ціні тижня" все це вони віддають практично задарма, деколи нижче аналогів українського виробництва та нижчої якості.

Живуть же люди :)


Зеленый этих людей скоро раскуркулит и посадит на несколько лет на сухари отечественного производства.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:58

  zzzzzz написав:То есть если другой супермаркет ставит наценку 20-30% , то Сильпо 50-100%


Лично мне пох размер наценки. Гусары денег не берут. Меня прежде всего интересует качество и свежесть продукта. В Сильпо я в настоящее время уверен и удовлетворен. Пару лет назад с голодухи взял курицу в Фуршете. Спросил, почему холодная? Говорят, свежая, просто уже остыла, разогрей в микроволновке. Разогрел. Ходил потом пеной и кровью. Больше там не беру. А в Сильпо стоит час и минуты, когда курицу достали из печи. Как правило еще горячая. Но курицу не рекомендую. Гормональная и химия. Потом вырастут сиськи и начнется менструация. Только домашняя!
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 23:20

  Libo написав:Зеленый этих людей скоро раскуркулит и посадит на несколько лет на сухари отечественного производства.
:?

Та шо ж там розкулькулювать ? Судячи з кошика це молода жіночка на шевроле авео, з Чіахуа на руках.
  Libo написав:Ходил потом пеной и кровью.

Та то что-то из Африки привез, не могли в Фуршете так просто отравить диверсанта
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:00

  Libo написав:
  buratinyo написав:А про Саудовскую Аравию с богатейшим населением в мире вы почему не упомянули? Так там электроэнергия 5 центов за киловатт, а ВВП 55229 долларов на душу населения. Не хило так, да?


Не надо завидовать ни саудовскому ВВП, ни их центам за электрику.
Всё значительно хуже, чем в Киеве.
Людей на улицах нет. Пожрать даже в центре Риада негде. Американский фаст-фуд и ливанские ресторанчики единственное спасение. Кофе в немногочисленных Старбаксах $4, в отелях $10. Диверсифиикация населения не меньше, чем у нас. Если ты член королевской семьи - ты миллиардер. Если нет - ты кусок г. Бутики хуже, чем в Киеве, но цены в 10 раз выше. Барахольные базары намного хуже украинских. Продуктовые - просто нищета и голодомор. В Риаде решили запустить метро. Но одновременно запустить порядка 300 станций метро. Кругом все перерыто и дороги превращены в сплошную стройку.
Всё это ВВП превращается в миф. Нам такого ВВП и условий жизни, плиз, не надо!
- Нах, нах! - кричали пьяные украинские националисты.
:lol: :lol: :lol:
а еще если ты гражданин то тебе квартиру и без условный доход от государства + бесплатное обучение в любом ВУЗе мира + еще и сумашедший ( по нашим меркам) бонус от государства на свадьбу :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:07

  холява написав:
Или вот некий " yama" , начал обсуждать , что мол форум не популярный , так себе ...
..вообще ничто ,
Был бы Алексеевич (Царствие ему НЕБЕСНОЕ ) так ВЫЖЕГ бы вас.
вот пока до себя не дочитал даже плюсик хотел поставить :) Но ведь действительно сравнивать этот ресурс с другими медийными гигантами ( ну там всякие украинские правды , 1+1 , интеры, сегодня , страна, вести юа и прочие - что там еще народные массы читают ? ) - смешно , особенно в контексте присутствия здесь на форуме так называемых "ольгинцев" - платных ботов писателей из за поребрика . Ну нет их здесь ИМХО . Тем более боты не работают так качественно , ну чес слово половина темы про яйца и помидоры - Вы реально думаете что это боты на зарплате от кремля работают ? Тема популярна , но НЕ для российских ботов и не для широкой публики , я пока вник в жаргон и нюансы год прошел , широкая публика тут просто не сидит , зашли почитали "о яйцах" больше ничего не поняли и ушли НЕ задерживаясь . Боты не будут работать на столь узкоспециализированных темах и форумах. Им г..на на вентилятор главное накинуть на видном месте где все бабушки дедушки народ и пролетарии сидят , а народу не до валютных спекуляций. Народ только в загоны ходит , а не по этому форуму. Грамотность населения оставляет желать лучшего ( впрочем так во всех странах) Так что не может тут быть "ботов" по определению . Это как на каком-то специализированном военном форуме о технике обгаживать украинский военторг - все равно массы не прочитают
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:15

  yama написав: а еще если ты гражданин то тебе квартиру и без условный доход от государства + бесплатное обучение в любом ВУЗе мира + еще и сумашедший ( по нашим меркам) бонус от государства на свадьбу :roll:


Квартира посреди пустыни и песков при +50С+ мне и нах не нужна, диплом лучших универов мира мало чего стоит, если ты не знатной семьми, фамилия которой заканчивается на аль-Сауд. И "сумасшедший" для твоего села бонус... Прикинь, ты его тратишь в пустыне, среди верблюдов и ишаков ... Это ж тебе не в ночном клубе в Киеве ... Никакого кайфа.
И не пытайся меня переубеждать. Я там бывал и еле высиживал 2 недели. Бухать нельзя. Тьолок снимать тоже. Нах мне (тебе) такая жизнь?! Зачем тогда мне (тебе) там эти деньги?! :roll:
Libo
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