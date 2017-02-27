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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1708170917101711

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 254
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:17

  sergey_sryvkin написав:
  ЧИА написав:
  Qwerty написав:Львівянин зробив мені знижку за цілу ногу хамона 30% і прибрав з неї кістки...

У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении


В Сільпо за цілу ногу хамону 50% знижка.

Маржа велика.

интересно статистику продаж хамона по всему г.Львов , нога в день ? или нога в месяц ? :?:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:19

  Libo написав: Но курицу не рекомендую. Гормональная и химия. Потом вырастут сиськи и начнется менструация. Только домашняя!
:?

самая здравая от вас мысль за сегодня !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:23

  Libo написав:
  yama написав: а еще если ты гражданин то тебе квартиру и без условный доход от государства + бесплатное обучение в любом ВУЗе мира + еще и сумашедший ( по нашим меркам) бонус от государства на свадьбу :roll:


Квартира посреди пустыни и песков при +50С+ мне и нах не нужна, диплом лучших универов мира мало чего стоит, если ты не знатной семьми, фамилия которой заканчивается на аль-Сауд. И "сумасшедший" для твоего села бонус... Прикинь, ты его тратишь в пустыне, среди верблюдов и ишаков ... Это ж тебе не в ночном клубе в Киеве ... Никакого кайфа.
И не пытайся меня переубеждать. Я там бывал и еле высиживал 2 недели. Бухать нельзя. Тьолок снимать тоже. Нах мне (тебе) такая жизнь?! Зачем тогда мне (тебе) там эти деньги?! :roll:
Допустим ты гражданини Саудовской Аравии 22 года , А путешествовать Нельзя ? если ты гражданин , то ты же выездной из своей страны ? Выучись в крутом ВУЗе любой страны , построй свой бизнес и путешествуй за деньги от своего государства,
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:33

ЗЫ

Про рестораны и кафе в Риаде ...
Два зала и отдельный вход в каждый. Они полностью разделены. Один называется SINGLE. Это только для мужчин. Второй - FAMILY. Туда пускают только тьолок и мужчин только при тьолке. Никакой интеракции. Тьолки по городу и ресторанам ходят покрытыми только стайками по нескольку человек. И то, если у них продвинутые папы и мужья. У кого строгие - сидят дома. Они в натуре зашоренные до основания. Иранки соблюдают эту муслимскую зашоренность только формально, а когда их папы отпускают на шопинг в Дубаи, они там переодеваются в шортики и майки до пупика без лификов, бухают, курят, нюхают и шпилятся по полной, то саудитки соблюдают мусульманские правила очень четко.
Риад вам не Киев ... Там вас быстро посадят или кастрируют ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:47

  yama написав:
  Libo написав: Но курицу не рекомендую. Гормональная и химия. Потом вырастут сиськи и начнется менструация. Только домашняя!
:?

самая здравая от вас мысль за сегодня !


У меня что не мысль, то здравая.
Просто уровень развития общества еще не позволяет ему понять каждую из них и по достоинству её оценить.
У меня дар. Я знаю будущее.
8) 8) 8)
Libo
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