Додано: Пон 05 сер, 2019 00:33

ЗЫПро рестораны и кафе в Риаде ...Два зала и отдельный вход в каждый. Они полностью разделены. Один называется SINGLE. Это только для мужчин. Второй - FAMILY. Туда пускают только тьолок и мужчин только при тьолке. Никакой интеракции. Тьолки по городу и ресторанам ходят покрытыми только стайками по нескольку человек. И то, если у них продвинутые папы и мужья. У кого строгие - сидят дома. Они в натуре зашоренные до основания. Иранки соблюдают эту муслимскую зашоренность только формально, а когда их папы отпускают на шопинг в Дубаи, они там переодеваются в шортики и майки до пупика без лификов, бухают, курят, нюхают и шпилятся по полной, то саудитки соблюдают мусульманские правила очень четко.Риад вам не Киев ... Там вас быстро посадят или кастрируют ...