интересно статистику продаж хамона по всему г.Львов , нога в день ? или нога в месяц ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:17
интересно статистику продаж хамона по всему г.Львов , нога в день ? или нога в месяц ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:19
самая здравая от вас мысль за сегодня !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:23
Допустим ты гражданини Саудовской Аравии 22 года , А путешествовать Нельзя ? если ты гражданин , то ты же выездной из своей страны ? Выучись в крутом ВУЗе любой страны , построй свой бизнес и путешествуй за деньги от своего государства,
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:33
ЗЫ
Про рестораны и кафе в Риаде ...
Два зала и отдельный вход в каждый. Они полностью разделены. Один называется SINGLE. Это только для мужчин. Второй - FAMILY. Туда пускают только тьолок и мужчин только при тьолке. Никакой интеракции. Тьолки по городу и ресторанам ходят покрытыми только стайками по нескольку человек. И то, если у них продвинутые папы и мужья. У кого строгие - сидят дома. Они в натуре зашоренные до основания. Иранки соблюдают эту муслимскую зашоренность только формально, а когда их папы отпускают на шопинг в Дубаи, они там переодеваются в шортики и майки до пупика без лификов, бухают, курят, нюхают и шпилятся по полной, то саудитки соблюдают мусульманские правила очень четко.
Риад вам не Киев ... Там вас быстро посадят или кастрируют ...
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:47
У меня что не мысль, то здравая.
Просто уровень развития общества еще не позволяет ему понять каждую из них и по достоинству её оценить.
У меня дар. Я знаю будущее.
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