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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 00:15
yama написав:
а еще если ты гражданин то тебе квартиру и без условный доход от государства + бесплатное обучение в любом ВУЗе мира + еще и сумашедший ( по нашим меркам) бонус от государства на свадьбу
Квартира посреди пустыни и песков при +50С+ мне и нах не нужна, диплом лучших универов мира мало чего стоит, если ты не знатной семьми, фамилия которой заканчивается на аль-Сауд. И "сумасшедший" для твоего села бонус... Прикинь, ты его тратишь в пустыне, среди верблюдов и ишаков ... Это ж тебе не в ночном клубе в Киеве ... Никакого кайфа.
И не пытайся меня переубеждать. Я там бывал и еле высиживал 2 недели. Бухать нельзя. Тьолок снимать тоже. Нах мне (тебе) такая жизнь?! Зачем тогда мне (тебе) там эти деньги?!
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Libo
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:17
sergey_sryvkin написав: ЧИА написав: Qwerty написав:
Львівянин зробив мені знижку за цілу ногу хамона 30% і прибрав з неї кістки...
У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
В Сільпо за цілу ногу хамону 50% знижка.
Маржа велика.
интересно статистику продаж хамона по всему г.Львов , нога в день ? или нога в месяц ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:19
Libo написав:
Но курицу не рекомендую. Гормональная и химия. Потом вырастут сиськи и начнется менструация. Только домашняя!
самая здравая от вас мысль за сегодня !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:23
Libo написав: yama написав:
а еще если ты гражданин то тебе квартиру и без условный доход от государства + бесплатное обучение в любом ВУЗе мира + еще и сумашедший ( по нашим меркам) бонус от государства на свадьбу
Квартира посреди пустыни и песков при +50С+ мне и нах не нужна, диплом лучших универов мира мало чего стоит, если ты не знатной семьми, фамилия которой заканчивается на аль-Сауд. И "сумасшедший" для твоего села бонус... Прикинь, ты его тратишь в пустыне, среди верблюдов и ишаков ... Это ж тебе не в ночном клубе в Киеве ... Никакого кайфа.
И не пытайся меня переубеждать. Я там бывал и еле высиживал 2 недели. Бухать нельзя. Тьолок снимать тоже. Нах мне (тебе) такая жизнь?! Зачем тогда мне (тебе) там эти деньги?!
Допустим ты гражданини Саудовской Аравии 22 года , А путешествовать Нельзя ? если ты гражданин , то ты же выездной из своей страны ? Выучись в крутом ВУЗе любой страны , построй свой бизнес и путешествуй за деньги от своего государства,
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 05 сер, 2019 00:33
ЗЫ
Про рестораны и кафе в Риаде ...
Два зала и отдельный вход в каждый. Они полностью разделены. Один называется SINGLE. Это только для мужчин. Второй - FAMILY. Туда пускают только тьолок и мужчин только при тьолке. Никакой интеракции. Тьолки по городу и ресторанам ходят покрытыми только стайками по нескольку человек. И то, если у них продвинутые папы и мужья. У кого строгие - сидят дома. Они в натуре зашоренные до основания. Иранки соблюдают эту муслимскую зашоренность только формально, а когда их папы отпускают на шопинг в Дубаи, они там переодеваются в шортики и майки до пупика без лификов, бухают, курят, нюхают и шпилятся по полной, то саудитки соблюдают мусульманские правила очень четко.
Риад вам не Киев ... Там вас быстро посадят или кастрируют ...
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Libo
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:30
yama написав: sergey_sryvkin написав: Qwerty написав:
Львівянин зробив мені знижку за цілу ногу хамона 30% і прибрав з неї кістки...
У Вас есть предположение, за счет чего Вам дали скидку 30% ?
Таки хамон продукт Испании, не Украины ... я в удивлении
В Сільпо за цілу ногу хамону 50% знижка.
Маржа велика.
интересно статистику продаж хамона по всему г.Львов , нога в день ? или нога в месяц ?
[/quote]
У зв'язку з проблемами на митниці будуть піднімати ціни. Зараз в так званих італійських (польських) магазинах варто закупитись.
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athena1
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:32
В понедельник ЦБ Китая опустил курс до минимума с декабря 2018
На форексе курс юаня преодолел отметку 7 юаней за доллар.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:10
Межбанк +9 коп
Живите своим умом!
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:13
zzzzzz написав:
Межбанк +9 коп
Ще на вихідних зауважив, що піднявся курс, поганий знак..
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:17
twin написав: zzzzzz написав:
Межбанк +9 коп
Ще на вихідних зауважив, що піднявся курс, поганий знак..
Спасибо Минфину который срезал размер аукциона на завтра. Нерезы видимо решили постоять в сторонке.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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