Чем же это плохой знак? Обычная проверка готовности оленей брать дороже, пока нет ориентира в виде МБ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:19
Чем же это плохой знак? Обычная проверка готовности оленей брать дороже, пока нет ориентира в виде МБ
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на 26 смотрим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Николаев на выходных был 25,65 на 25,8. Так что межбанк пока четко посредине))
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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