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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17081709171017111712>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 254
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:19

  twin написав:
  zzzzzz написав:Межбанк +9 коп

Ще на вихідних зауважив, що піднявся курс, поганий знак..

Чем же это плохой знак? Обычная проверка готовности оленей брать дороже, пока нет ориентира в виде МБ :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:21

кор счета 45 млрд ( -3 млрд )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на 26 смотрим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Николаев на выходных был 25,65 на 25,8. Так что межбанк пока четко посредине))
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:37

В среду - 26...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:39

  zzzzzz написав:кор счета 45 млрд ( -3 млрд )

Сейчас это уходит на второй план. Начинается батл "Яша vs Ксюша". Оба хотят показать своб нужность. Только у одного задача отдать долги в долларе, а у второй выплатить зарплаты, пенсии в гривне. А чубы трещать будут у нас :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:39

  asti написав:В среду - 26...

с таким разгоном на МБ, уже сегодня возможно 26 увидим.
sayman
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:44

  asti написав:В среду - 26...

Якщо підемо на 26 це вже буде зміна тренду, а так ще є надія на корекційний рух.
twin
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:46

+19 коп межбанк.

47 минут, полет нормальный.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:46

Стартуем крепко вверх....думаю можем 26 протий без остановки!
Востаннє редагувалось skorpi в Пон 05 сер, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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