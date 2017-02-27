мдаа уж стабилизец
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:46
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:49
Нерезы которые входили по 25 уже 3%
Потеряли за 5 дней
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:55
Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Левобережная 25,65/25,80
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:48
Межбанк 25,72/25,75, вроде притормозили немного. Сильно быстро с утра вверх пошли.
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 25.65-25.80
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:01
Пасутся они тут постоянно. У нас в Днепре так их полно и девчёнки молодые вокруг стайками. Популярные они на Украине женишки, ой какие популярные.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Стартанули жваво звичайно на мб. Готівка думаю 26 сьогодні повинна пробити.
Чекаємо пост 2006-го що ще дорожче може злити нікомунепотрібного
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:18
Довідкове значення курсу гривні до долара США
на 12:00 05.08.2019 2574,247
Доллар прибавил 20.5 копеек.
Открылись на 10 копеек выше закрытия пятницы, За 40 минут прошли еще 10 копеек и остановились. Около 11 сузили спред и начали торговлю.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились, в основном, за счет прироста объема суточных сертификатов. Помогали в этом казначейство и наличка, а противостоять им всем пытался двухнедельный рефинанс.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
01.08.2019
Усього, млн дол. США 402.3
Обороты, несмотря на рост, остались на высоком уровне.
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