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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1709171017111712>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 254
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:46

  zzzzzz написав:+19 коп межбанк.

47 минут, полет нормальный.


мдаа уж стабилизец
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:49

  KOKS написав:
  zzzzzz написав:+19 коп межбанк.

47 минут, полет нормальный.


мдаа уж стабилизец


Нерезы которые входили по 25 уже 3%
Потеряли за 5 дней
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:55

  Libo написав:
  yama написав: а еще если ты гражданин то тебе квартиру и без условный доход от государства + бесплатное обучение в любом ВУЗе мира + еще и сумашедший ( по нашим меркам) бонус от государства на свадьбу :roll:


Квартира посреди пустыни и песков при +50С+ мне и нах не нужна, диплом лучших универов мира мало чего стоит, если ты не знатной семьми, фамилия которой заканчивается на аль-Сауд. И "сумасшедший" для твоего села бонус... Прикинь, ты его тратишь в пустыне, среди верблюдов и ишаков ... Это ж тебе не в ночном клубе в Киеве ... Никакого кайфа.
И не пытайся меня переубеждать. Я там бывал и еле высиживал 2 недели. Бухать нельзя. Тьолок снимать тоже. Нах мне (тебе) такая жизнь?! Зачем тогда мне (тебе) там эти деньги?! :roll:

Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,65/25,80
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:48

Межбанк 25,72/25,75, вроде притормозили немного. Сильно быстро с утра вверх пошли.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 25.65-25.80
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:01

  Kvartal-34 написав: Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают

Пасутся они тут постоянно. У нас в Днепре так их полно и девчёнки молодые вокруг стайками. Популярные они на Украине женишки, ой какие популярные.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Стартанули жваво звичайно на мб. Готівка думаю 26 сьогодні повинна пробити.
Чекаємо пост 2006-го що ще дорожче може злити нікомунепотрібного :mrgreen:
Doctor
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Danik написав:Левобережная 25,65/25,80

Кудряво живете! Днепр и Харьков уже 25.80/25.95
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США
на 12:00 05.08.2019 2574,247
Доллар прибавил 20.5 копеек.
Открылись на 10 копеек выше закрытия пятницы, За 40 минут прошли еще 10 копеек и остановились. Около 11 сузили спред и начали торговлю.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились, в основном, за счет прироста объема суточных сертификатов. Помогали в этом казначейство и наличка, а противостоять им всем пытался двухнедельный рефинанс.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
01.08.2019
Усього, млн дол. США 402.3
Обороты, несмотря на рост, остались на высоком уровне.
Сибарит
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