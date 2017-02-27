RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1709171017111712

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 254
вище 25.65
52%
131
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:18

  Doctor написав:Стартанули жваво звичайно на мб. Готівка думаю 26 сьогодні повинна пробити.
Чекаємо пост 2006-го що ще дорожче може злити нікомунепотрібного :mrgreen:

Сегодня - разве что в отдельно взятых городах. Уже фаза активного роста притормозилась... Сейчас возможно чуть опустимся.
Искатель
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 22.02.16
Подякував: 431 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:19

  twin написав:
  asti написав:В среду - 26...
Якщо підемо на 26 це вже буде зміна тренду.
Тренд змінили 1 серпня коли обрізали аукціон ОВДП. Тепер курс піде туди де він мав бути 26 - 26,2 за доляр.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
Повідомлень: 838
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:20

И не забывайте, что в среду будет погашение на 6 ярдов, а продадут только на 3...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
Повідомлень: 838
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:23

Хоть и не в тему, https://www.kommersant.ru/doc/4052311?from=main_4 Громкий звоночек. Будущий спикер русскому изданию..... Полгода назад уже бы закрыли в сизо сбу...

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 795
З нами з: 10.04.07
Подякував: 63 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1709171017111712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, CNEWS, Сибарит і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1542, 1543, 1544
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15432 1833481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 09:24
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
29 1520
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 10:03
buratinyo
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6673 1440581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 08:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.